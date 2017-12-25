Казахстанка Юлия Галышева завоевала «золото» на этапе Кубка мира по фристайлу
Ранее, на этом же этапе Юлия Галышева получила серебряную награду.
Среди наград казахстанской спортсменки следует выделить «серебро» (2017, Сьерра-Невада, Испания) и «бронзу» (2015, Крайшберг, Австрия) Чемпионатов мира, а также два «золота» на домашних зимних Азиатских играх в Алма-Ате (2011).
У Дмитрия Рейхера - «золото» на зимних Азиатских играх в Алма-Ате (2011).
Кубок мира по фристайлу разыгрывается с 1980 года. В настоящее время на соревнованиях представлены шесть дисциплин: могул, акробатика, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл и биг-эйр. Этапы турнира проходят в разных городах и странах мира. За время существования соревнований, розыгрыши Кубка принимали 19 государств. Следующий этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул состоится в канадском Калгари 6 января.
Могул - дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону и выполнении прыжков на трамплинах.