Казахстанка Юлия Галышева завоевала «золото» на этапе Кубка мира по фристайлу

Юлия Галышева. Фото Clement Bucco-Lechat с сайта Wikipedia.org

В китайском Тайву в пятницу, 22 декабря, завершился этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул. Золотую медаль завоевала казахстанка Юлия Галышева, еще один представитель Казахстана Дмитрий Рейхерд взял «серебро». Об этом сообщает Sports.kz.

Ранее, на этом же этапе Юлия Галышева получила серебряную награду.

Среди наград казахстанской спортсменки следует выделить «серебро» (2017, Сьерра-Невада, Испания) и «бронзу» (2015, Крайшберг, Австрия) Чемпионатов мира, а также два «золота» на домашних зимних Азиатских играх в Алма-Ате (2011).

У Дмитрия Рейхера - «золото» на зимних Азиатских играх в Алма-Ате (2011).

Кубок мира по фристайлу разыгрывается с 1980 года. В настоящее время на соревнованиях представлены шесть дисциплин: могул, акробатика, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл и биг-эйр. Этапы турнира проходят в разных городах и странах мира. За время существования соревнований, розыгрыши Кубка принимали 19 государств. Следующий этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул состоится в канадском Калгари 6 января.

Могул - дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону и выполнении прыжков на трамплинах.