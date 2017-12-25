Загранпаспорт в Казахстане решили сделать вдвое дороже

Казахстанские загранпаспорта. Фото с сайта Pasportist.com

Проект нового налогового кодекса Казахстана предполагает повышение госпошлины за получение загранпаспорта в два раза. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

Согласно проекту, гражданин Казахстана должен будет заплатить за оформление загранпаспорта 19.249 тенге ($58). По действующему кодексу пошлина за эту государственную услугу составляет 9.076 тенге ($27).

Еще одно изменение в новом кодексе предусматривает отмену пошлины за регистрацию по месту жительства. Сейчас эта услуга стоит 226,9 тенге.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил новый налоговый кодекс 13 декабря. После этого документ был направлен на подпись президенту.

Как пишет Kursiv.kz со ссылкой на пограничную службу КНБ Казахстана, самым популярным направлением среди казахстанцев, отправляющихся за рубеж, являются страны СНГ. Больше всего казахстанцы ездят в Россию (4,6 миллиона выехавших в 2016 году), на втором месте - Киргизия (2,8 миллиона). В 2011–2016 годах в среднем за год в СНГ выезжали 8,7 миллиона человек, а за пределы стран содружества – только 1 миллион.

Для поездок в Россию, Киргизию и Азербайджан казахстанцам не нужен загранпаспорт, для этого они пользуются внутренним документом - удостоверением личности.