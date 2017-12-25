Президент Таджикистана пообещал повысить зарплаты и ввести мораторий на проверки бизнеса

Эмомали Рахмон. Фото пресс-службы президента Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил сегодня с ежегодным посланием к парламенту (Маджлиси Оли), в котором обозначил основные направления развития республики на ближайший год, озвучил ключевые социально-экономические проблемы и дал поручения по их решению. Совместное заседание обеих палат прошло с участием членов правительства, глав областей, городов и районов. Выступление президента транслировалось в прямом эфире по всем государственным теле- и радиоканалам Таджикистана.

«Фергана» выделила наиболее важные моменты выступления президента (его текст опубликовало информагентство «Азия-плюс»).

В своей речи Рахмон пообещал, что с 1 сентября 2018 года на 15% будут повышены зарплаты всем бюджетным работникам, а также стипендии учащимся и все виды пенсий. Заработная плата сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих повысится на 10%.

Говоря о социально-экономических показателях, глава государства отметил, что в 2017 году объем ВВП на каждого жителя по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12%, а по сравнению с намеченными программными показателями на 8%, денежные доходы населения возросли на 10%. Инфляция сохранилась на уровне 6,3%.

О проверках бизнеса

Президент поручил объявить 2-летний мораторий на проверки деятельности производственного предпринимательства, «за исключением плановых проверок налоговых органов, Генпрокуратуры, Агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией и Национального банка». Рахмон выразил обеспокоенность необоснованными и повторяющимися проверками деятельности предпринимателей, которые препятствуют развитию бизнеса в стране. По его словам, в настоящее время хозяйствующие субъекты ежегодно подвергаются 78 различным проверкам надзорных, разрешительных и правоохранительных органов, отметив при этом, что в результате проверок в 2016-2017 годах выяснилось, что сумма скрытых налогов со стороны субъектов предпринимательства составила 1,6 миллиардов сомони ($181 млн).

Рахмон поручил 4 структуры Минсельхоза выделить в отдельный Комитет по продовольственной безопасности при правительстве Таджикистана, а из трех служб Минздрава и соцзащиты населения создать Государственную службу здравоохранения населения. «Образование этих структур будет способствовать сокращению дублирующих задач, координации проверок, экономии бюджетных средств и сокращению препятствий для предпринимательской деятельности», - сказал президент.

О хлопке и экспорте

По словам Рахмона, в 2017 году производство хлопкового волокна в Таджикистане увеличилось в 2,8 раза, ковров и ковровых изделий — в 1,6 раза, тканей — на 42%. В связи с этим «для обеспечения текстильных предприятий страны отечественным сырьем и доведения до конечной переработки хлопкового волокна» он считает необходимым «последовательно увеличивать производство хлопка-сырца».

За 11 месяцев текущего года экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 35,4%, а импорт уменьшился на 10%. Увеличивается производство фруктов и овощей, но их экспорт за этот год снизился на 23%. Президент выразил неудовлетворение тем, что большая часть продукции экспортируется в виде сырья, и сказал о необходимости принять меры по обеспечению конечной переработки сельхозпродукции, в том числе хлопка, овощей и фруктов, а также полезных ископаемых, металлов и драгоценных камней.

О некачественных продуктах

Эмомали Рахмон заявил, что на потребительный рынок Таджикистана завозятся сотни тонн некачественной продукции, которая наносит вред здоровью граждан. Так, проверки Генеральной прокуратуры в 196 торговых компаниях показали, что ежегодно в страну ввозится 500-600 тонн детских игрушек из 20 государств мира, 95 процентов которых по качеству не соответствуют требованиям безопасности. Кроме того, 90% мясных продуктов не отвечает санитарным условиям и соответствующим стандартам.

«Кто ответит за смерть ребенка, который отравился колбасой местного производства?» - заявил президент, имея в виду недавний случай отравления целой семьи колбасой, в которой было выявлено превышение нормы нитратов. В связи с этим глава государства поручил усилить санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль, совершенствовать систему стандартизации и сертификации продукции.

О банках

Эмомали Рахмон поручил правительству в кратчайшие сроки подготовить план мероприятий по оздоровлению деятельности двух находящихся в кризисе системообразующих банков страны — «Точиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка». Он отметил, что в уходящем году объем выданных банками кредитов по сравнению с 2016 годом снизился на 4%, а сбережения кредитных организаций уменьшились на 464 миллиона сомони или 5%. «Такое положение возникло в результате недостаточной деятельности, безответственности руководителей ряда коммерческих банков, в том числе "Агроинвестбанка" и "Точиксодиротбанка"», - сказал президент.

В целях «обеспечения здоровой конкуренции на рынке банковского обслуживания и доступности населению финансовых средств, а также большего привлечения капитала в эту сферу» президент поручил снизить минимальный уставной капитал для вновь образованных банков с сегодняшних 80 млн до 50 млн сомони. Нацбанку также поручено продолжить денежно-кредитную реформу, обеспечить стабильный курс национальной валюты и уровень цен, принять меры по установлению платежных терминалов и широкого использования карточек.

Об энергетике

Как отметил Рахмон, в будущем году будут вложены значительные средства в реконструкцию действующих гидроэлектростанций и строительство новых. В частности, 6 млрд сомони (около $700 млн) будут вложены в реконструкцию крупнейшей в стране ГЭС «Нурек». Еще 1,1 млрд сомони будут потрачены на модернизацию ГЭС «Сарбанд» и 600 млн сомони — на реконструкцию Кайракумской ГЭС. В целом на работы по реконструкции и модернизации действующих электростанций в стране направлено более 8 млрд сомони (более $900 млн).

Для строительства крупнейшей в Центральной Азии Рогунской ГЭС в 2017 году из всех источников было затрачено 4,7 млрд сомони, а 2018 году намечено выделить 5 млрд сомони, отметил глава государства. Кроме того, в настоящее время реализуются 7 государственных инвестиционных проектов на сумму 8,1 млрд сомони по восстановлению энергетической системы страны и созданию необходимой инфраструктуры экспорта электричества.

Президент подчеркнул, что в этом году впервые за 25 лет Таджикистан смог отказаться от энерголимитов в осенне-зимний период, и пообещал «в течение 3 будущих лет полностью добиться энергетической независимости».

О туризме

Рахмон объявил 2018 год в Таджикистане Годом развития туризма и народных ремесел.

В целях развития туризма президент поручил правительству принять постановление о продлении до 10 рабочих дней срока регистрации в органах внутренних дел иностранных граждан, пребывающих в Таджикистан по визе. В настоящее время срок регистрации составляет 3 дня.

В течение 2 месяцев правительство также должно решить вопрос о подключении всех приграничных контрольно-пропускных пунктов Таджикистана к единой сети управления. Комитету по развитию туризма поручено подготовить и представить на рассмотрение правительства проект Стратегии развития туризма на период до 2030 года.

Президент предложил полностью освободить государственную авиакомпанию «Таджик Эйр» и госпредприятие «Рохи охани Точикистон» (Таджикские железные дороги) от выплаты таможенной пошлины и налога на дополнительную прибыль при ввозе самолетов, локомотивов и современных пассажирских вагонов

О чем еще сказал и не сказал президент

На внешнем уровне Таджикистан, по словам Рахмона продолжит политику «открытых дверей» со всеми странами мира, которая «доказала свои преимущества, реальность, правильность и полезность». Вместе с тем, Таджикистан нацелен, в первую очередь, на расширение двусторонних долгосрочных связей с «традиционными партнерами» – странами Центральной Азии и СНГ в целом.

Эмомали Рахмон также говорил о необходимости «улучшить», «искоренить недостатки», «принять меры» в сферах образования и здравоохранения, однако никаких конкретных шагов и предложений в этих областях не прозвучало.

Таджикский лидер также затронул тему борьбы с коррупцией, отметив рост преступлений коррупционного характера со стороны госслужащих, работников правоохранительных органов и военных структур, руководителей местных органах исполнительной власти. Что в связи с этим намерено предпринять правительство озвучено тоже не было.

И совсем ничего президент Таджикистана не сказал о проблемах прав и свобод человека — произвольных задержаниях и пытках в правоохранительных органах, дедовщине в армии, давлении на свободу деятельности журналистов и СМИ, непрозрачности судебных процессов и многих других. Как будто этих проблем в Таджикистане и не существует.