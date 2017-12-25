Киргизский Комитет по защите свободы слова вступился за корреспондента «Ферганы»

Адиль Турдукулов. Фото с сайта Azattyk.org

Глава киргизского Комитета по защите свободы слова Адиль Турдукулов счел возбуждение уголовного дела по итогам расследования внештатного корреспондента «Ферганы» Эльнуры Алкановой проявлением политических репрессий в республике. Об этом говорится в пресс-релизе Комитета, поступившем в редакцию «Ферганы».

«Уголовное дело против Эльнуры Алкановой стоит в одном ряду с политическими репрессиями и давлением в отношении СМИ, гражданских активистов и запретом на митинги. Расследование Алкановой было направлено не против банка, а на раскрытие информации касательно покупки по заниженной цене национализированного объекта», — отметил Турдукулов.

По его словам, информация, изложенная в расследовании и касающаяся возможного участия в истории вокруг продажи государственных коттеджей людей из окружения премьер-министра страны Сапара Исакова, должна была дойти до общества.

Расследование Алкановой касалось продажи VIP-городка «Идеал Хаус», который расположен в престижном районе возле государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Участок с 48 коттеджами ранее принадлежал Максиму Бакиеву, сыну бывшего президента Киргизии. Он был национализирован и продан государством фирме «ВостокТехКомплект» в сентябре 2017 года за 142 миллиона сомов (около $2 миллиона). Ряд депутатов и активистов сочли эту цену сильно заниженной.

В ходе расследования выяснилось, что «ВостокТехКомплект» связана с председателем совета директоров «БТА Банка» Темиром Рыскуловым. Об этом свидетельствовал документ, полученный «Ферганой» из собственных источников. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) при правительстве Кыргызстана (финансовая полиция), сочла, что в ходе расследования была нарушена банковская тайна и возбудила уголовное дело по соответствующей статье (194) УК республики Кыргызстан.

В расследовании также высказывалось предположение, что Рыскулов связан с премьер-министром Исаковым. Упоминание имени главы правительства в материале дало повод Отделу по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана потребовать от «Ферганы» и Алкановой публичных извинений и опровержения информации о причастности Исакова к упомянутой сделке.

Между тем еще раньше прокуратура Бишкека начала проверку изложенных в расследовании фактов, касающихся продажи коттеджей по заниженной цене, по итогам которой было возбуждено уголовное дело.