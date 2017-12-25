МИД Турции высказал послу ОАЭ возмущение клеветой на османского пашу

Здание министерства иностранных дел Турции. Фото с официального сайта

Исполняющий обязанности посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Анкаре Хауля Али аль-Шамси (Hawla Ali Al-Shamsi) был вызван в турецкий МИД за сообщение в социальной сети Твиттер, которое, по мнению властей Турции, оскорбляет губернатора османской эпохи.

Как сообщает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на анонимный источник в дипкорпусе, причиной дипломатического конфликта стал пост главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Заед Аль Нахайяна (Abdullah bin Zayed al-Nahyan), в котором говорилось, что Фахреддин-паша, османский губернатор Медины (территория нынешней Саудовской Аравии) в 1916-1919 годах, растрачивал местную казну в своих корыстных целях и злоупотреблял властью над местным населением, состоявшем, преимущественно, из арабов.

Медина, где расположена гробница пророка Мухаммада, находилась под властью Османской империи вплоть до окончания Первой Мировой войны. По итогам войны турки передали город британцам и арабам.

В посте главы МИД ОАЭ в Твиттере говорилось также, что из городской библиотеки Махмудия турками-османами были похищены и переправлены в Турцию большинство манускриптов. «Это предки Эрдогана и это их отношение к арабам-мусульманам», — написал арабский министр.

На пост Аль Нахайяна в среду отреагировал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что «некоторые арабские лидеры» противопоставляют свои страны Турции, пользуясь собственной же некомпетентностью и необразованностью. Эрдоган считает, что «нападки» на Фахреддина-пашу носят несвоевременный характер, так весь исламский мир сейчас «находится под ударом».