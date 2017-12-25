Увольнения после мятежа в Турции оспорили 100 тысяч человек

В Турции более 100 тысяч человек, уволенных из государственных структур после мятежа 2016 года, оспорили это в официальной комиссии. Об этом сообщило агентство «Анадолу».

Как рассказал анонимный представитель правительства, всего поступили 103 тысячи жалоб. Сколько из них были рассмотрены, какие были приняты решения, он не уточнил.

Комиссия по проверке процедур чрезвычайного положения (режим ЧП в Турции был введен после попытки переворота, он неоднократно продлевался, и действует до сих пор) была создана в начале 2017 года. Она может проводить проверки, связанные с увольнениями, закрытием газет и другими мерами властей.

Теоретически, если жалобу поддержат, человек может вернуться на работу в течение двух недель. Если ее отклонят – он может направить ее в другие инстанции.

После мятежа власти Турции устроили массовую зачистку государственных структур. По данным Turkey Purge, были уволены около 150 тысяч человек, которых заподозрили в связях с заговорщиками. В том числе – около 6 тысяч деятелей науки и образования, около 4,5 тысячи судей и прокуроров. Кампания затронула также врачей, полицейских и военных.

Как выяснили правозащитники из Amnesty International, обвинения носили сомнительный характер – как и многие из тех, которыми обосновывались аресты. Представители министерства юстиции рассказали, что подчас людей увольняли за отказ от подписки на оператора цифрового вещания Digiturk, перешедшего под контроль властей, и из-за наличия счета в Bank Asya, считавшегося близким к движению гюленистов, которых обвинили в мятеже.

Уволенным людям нередко запрещали покидать страну, они были лишены эффективной правовой защиты и с трудом находили другую работу, даже в частном секторе (хотя обвинения в связях с террористами не были доказаны и даже обоснованы). Правозащитники из Amnesty International назвали такое положение «гражданской смертью».

Попытка переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в мятеже духовного лидера Фетхуллаха Гюлена и его сторонников (сам он это отрицает). По подозрению в причастности к заговорщикам были арестованы десятки тысяч человек. Кампания сопровождалась многочисленными нарушениями прав человека. Критики официальной версии считают, что мятеж был инсценировкой, которую власти использовали как повод для репрессий.