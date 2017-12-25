В Тегеране на вечеринках в честь солнцестояния задержаны сотни людей

В Тегеране и его окрестностях полиция нравов задержала более 200 молодых людей на вечеринках, устроенных по случаю зимнего солнцестояния. Об этом сообщает Radio Farda . Поводом стало то, что они употребляли алкоголь, а также то, что на вечеринках присутствовали представители сразу обоих полов.

Около 140 человек были задержаны в саду на окраине столицы Ирана. Еще 90 – в одном из столичных пригородов. Они отмечали канун зимнего солнцестояния – традиционный иранский праздник.

Полиция заявила, что конфисковала алкоголь и психотропные препараты. Спиртное, как и наркотики, в Иране запрещено. Хотя, несмотря на запрет, его употребление распространено. В начале 2010-х годов полиция заявляла, что около 200 тысяч человек в стране злоупотребляют спиртным.

Нарушителям грозит штраф или наказание в 80 плетей. За несколько нарушений их могут приговорить к смертной казни.

Наказания плетьми и штрафы предусмотрены и за нарушение гендерной сегрегации, которая ограничивает совместное пребывание мужчин и женщин в общественных местах. Облавы против участников таких вечеринок (например, дней рождения) проводятся регулярно.

Как отмечает Radio Farda, такие облавы были распространены после Исламской революции 1979 года. Позднее от этой практики постепенно отказались, но в последние несколько лет ее возобновили. Задержанных людей, как правило, обвиняют в «разложении», употреблении алкоголя и «поклонении дьяволу».

Недавно Гулямхоссейн Гейбпарвар, глава «Басидж» (одной из частей Корпуса стражей исламской революции), заявил, что в крупных городах Ирана будут созданы специальные патрули. Некоторые предположили, что они могут стать подобием Комитетов исламской революции, созданных после 1979 года. Эти структуры, позднее упраздненные, заставляли людей следовать исламским нормам и арестовывали тех, кого считали «противниками революции».