Ашхабадскую защитницу животных Галину Кучеренко выпустили из-под ареста

В Туркменистане 22 декабря освобождена защитница животных Галина Кучеренко. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана» . Ее отпустили после истечения 15 суток ареста.

Женщину держали под арестом в изоляторе в поселке Арзув близ Ашхабада. После освобождения она вернулась домой.

Полицейские задержали Галину Кучеренко 7 декабря, взломав дверь в ее квартиру. Также была задержана ее дочь Валерия. Позднее ее отпустили, обвинив в сопротивлении представителям власти и оштрафовав на 50 манатов.

Формальным основанием для задержания стало заявление соседей, утверждавших, что женщина держит у себя собак и кошек якобы в антисанитарных условиях. Одна из соседок также заявила, что Кучеренко якобы напала на ее мать.

В течение нескольких дней судьба Галины Кучеренко оставалась неизвестной. В ее поддержку выступили правозащитные организации и некоторые дипломатические представительства. Инцидент среди прочего прокомментировал глава МИДа России Сергей Лавров, пообещавший разобраться в ситуации в связи с тем, что Кучеренко имеет гражданство Туркменистана и России.

После этого стало известно, что женщину приговорили к 15 суткам ареста. Дочери разрешили ее навестить.

Собак и кошек, которых приютила Кучеренко, забрали из ее квартиры. Сообщалось, что их отправят в приемник для бездомных животных. Ссылаясь на официальные правила, Валерии разрешили забрать лишь двух кошек.

Галине Кучеренко не раз поступали угрозы из-за ее выступлений против массового убийства беспризорных животных в Ашхабаде. Эта практика началась при правлении Сапармурата Ниязова, который, по отзывам, ненавидел собак. Жертвами отравы, которую разбрасывают в жилых кварталах туркменской столицы, становятся и домашние животные.