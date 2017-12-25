Власти Таджикистана запретили регистрацию «безнравственных» доменов

Информационно-технический центр при исполнительном аппарате президента Таджикистана запретил регистрацию интернет-доменов с такими «безнравственными» названиями, как sex.tj. Об этом в субботу сообщило радио «Озоди».

В распоряжение радиостанции попала обновленная редакция правил регистрации доменов в зоне .tj. В правилах говорится, что в регистрации будет отказано, если запрашиваемое доменное имя «будет состоять из слов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности, этическим нормам».

Также новые правила запрещают свободную регистрацию доменов с географической привязкой — таких как аsht.tj, isfara.tj, mastchoh.tj, ishkashim.tj. Они останутся зарезервированы для местных органов власти. Кроме того, для органов власти зарезервированы имена, подобные gov.tj. и mil.tj.

Таджикский домен верхнего уровня .tj был зарегистрирован в международной организации IANA в 1997 году. Однако пользователи стали размещать там в основном сайты порнографического характера, в связи с чем выдача доменных имен была приостановлена. Лишь в 2003 году для управления этим процессом был создан Информационно-технический центр при исполнительном аппарате президента.

На прошлой неделе в СМИ попала информация о том, что в октябре глава Налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода высказал в письме президенту еще ряд предложений, касающихся ужесточения контроля над интернетом. В частности, он предложил бороться с дефицитом бюджета путем блокировки мессенджеров и мультисервисных телекоммуникационных сетей NGN (Next Generation Network). По словам главы Налогового комитета, сейчас граждане Таджикистана осуществляют большую часть международных переговоров через мобильных операторов, интернет-мессенджеры Viber, IMO, WeChat, Telegram, Skype, а также через некоторые соцсети. Это ведет к уменьшению поступления налогов в бюджет.

Также Давлатзода предложил президенту собирать налог на добавленную стоимость с иностранных компаний, которые в электронной форме предоставляют услуги людям, находящимся на территории Таджикистана. Глава Налогового комитета указывает, что после того, как такой налог был введен в России, российский бюджет за первый квартал 2017 года получил 2 миллиарда рублей. Налог могут начать платить такие компании, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo, Bing.

Несколько лет назад глава Службы связи при правительстве Таджикистана Бег Сабур уже высказывал схожее предложение. При блокировке Facebook на территории страны он отметил, что стоило бы поднять вопрос об уплате налога на деятельность этой соцсети в Таджикистане. Давлатзода вспомнил об этой инициативе на фоне невыполнения плана по сбору налогов – за девять месяцев 2017 года бюджет получил меньше таможенных платежей и социальных налогов, чем планировалось. По словам источников «Озоди», президент до сих пор не ответил на октябрьское письмо Давлатзоды. Но в конце ноября он объявил Давлатзоде и главе Таможенной службы Абдуфаттоху Гоибу выговор за невыполнение плана.

При этом NGN-связь в Таджикистане в декабре все же запретили, но по инициативе другого ведомства – Службы связи. Это объясняют интересами государственной безопасности.