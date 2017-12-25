Из Минфина Узбекистана уволены сразу пятьдесят чиновников

Здание Минфина Узбекистана. Фото с официального веб-сайта ведомства

Из Министерства финансов Узбекистана в субботу были уволены сразу 50 чиновников. Об этом в воскресенье сообщило издание Kun.uz.

В число уволенных попали главы двух департаментов – Ирина Голышева, возглавлявшая Департамент налогов и таможенной политики, и Шарофитдин Хайдаров, руководивший Департаментом методологии бухгалтерского учета и аудита. Также уволены двое заместителей глав департаментов.

22 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил министру финансов Джамшиду Кучкарову в десятидневный срок очистить министерство от недобросовестных работников. Вместо них на госслужбу должны быть призваны «молодые люди, которые любят свою Родину». В случае неисполнения этого поручения увольнение грозило самому Кучкарову.

Претензии к Минфину возникли у президента в связи с дефицитом бюджета и иными недостатками в работе, которые были выявлены в течение этого года. Мирзиёев выразил готовность и лично уйти в отставку в случае провала финансовой реформы. «Либо я все исправлю, либо я уйду. Больше 20 лет мы из-за "умных" людей Минфина давали неправильные показатели народу», — заявил президент.