Власти Киргизии впервые выдали квартиру выпускнику детского дома

Детский дом в Киргизии. Фото «Фергана»

В Киргизии выпускник детского дома впервые смог получить квартиру от государства. Об этом 23 декабря сообщило издание 24.kg.

19-летний Аскар Ямуратий получил двухкомнатную квартиру от мэрии города Ош. Аскар – круглый сирота, он воспитывался в ошском семейном детском доме.

Законодательство Киргизии не обязывает государство предоставлять квартиры выпускникам детских домов. Решение мэрии Оша, таким образом, стало своего рода благотворительной инициативой. По закону бывшие детдомовцы имеют право только на общежитие, но и этого права они лишаются, если у них есть биологические родители или иные кровные родственники. Сейчас в детдомах Киргизии проживают около 20 тысяч детей, и у 88 процентов из них родственники есть.

Обычно выпускники детдомов стоят перед выбором – поступить в учебное заведение и жить в общежитии либо найти работу и снимать жилье. Большинство предпочитает второй вариант, потому что студенческой стипендии не хватает на жизнь. Но без образования выпускники могут заниматься только неквалифицированным трудом – а значит, даже в этом случае их зарплаты хватает только на койкоместо или комнату. Нередко сироты в конечном счете пополняют ряды бездомных или начинают заниматься криминалом.

Даже круглые сироты, имеющие право на общежитие, часто не могут его реализовать из-за волокиты. В большинстве регионов Киргизии специальные общежития до сих пор не построены из-за недостатка средств. Глава общественного фонда «Защита прав детей-сирот» Игорь Беляев в начале 2017 года предложил правительству Чуйской области совместно обустроить специальный молодежный центр для выпускников детдомов. Там могло бы разместиться и общежитие, и производство. Но чиновники ответили, что в регионе нет подходящего помещения и в любом случае его не могли бы предоставить безвозмездно. Затем Беляеву предложили взять помещение в аренду – но оно представляло собой каркас из голых стен. Фонду пришлось бы самостоятельно установить в здании окна и двери, провести коммуникации. При этом власти не гарантировали, что после ремонта договор аренды не будет расторгнут.

Ежегодно из киргизских детдомов выпускаются около 400 юношей и девушек в возрасте 14-18 лет. По данным вице-спикера парламента Киргизии Алтынай Омурбековой, только 10 процентов из них успешно социально адаптируются. Социализации сильно мешает отсутствие не только самого жилья, но и прописки, без которой сироты не могут получить, например, медицинскую помощь. Государство даже не следит за дальнейшей судьбой выпускников, сбором статистики занимаются только неправительственные организации.