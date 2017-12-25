Генпрокурор Казахстана наказал своих подчиненных за «дискредитирующую» ведомство песню
В Казахстане достоянием гласности стал скандал в прокуратуре Костаная (областного центра на севере страны), в результате которого был уволен ряд сотрудников городского надзорного ведомства, а прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов привлечен к дисциплинарной ответственности.
Поводом для серьезных разбирательств стала песня, которую сочинили и записали молодые прокуроры для выступления на турнире КВН. Ее текст написан на смеси русского и казахского языков и содержит самоироничный и сатирический взгляд на представителей прокурорской профессии.
Музыкальная композиция в стиле рэп быстро разошлась в социальных сетях и дошла до верхушки Генпрокуратуры. Однако там шутку не оценили.
Вот фрагменты текста этого трека, который, по первым оценкам сетевых пользователей, имеет шансы стать казахстанским хитом (фразы на казахском в вольном переводе на русский):
Брюки, китель, белая рубашка,
На голове моей фуражка.
Жена есть, сотка, ксива,
Благодаря им жизнь моя счастлива.
…
А так-то я простой инвестмен –
Три хаты у меня есть и четыре мерса,
Ммм!.. Но этого не видно…
…
Где меня искать, ты прекрасно знаешь,
Турция олл-инклюзив, путевку даришь
…
У меня по городу много-много знакомых,
И никто никогда не говорит мне стоп-стоп,
И всем ясно, что я красавчик-чик-чик…
…
Эй, чё там? Ты кто такой будешь?
Прокурор! Наши прокуроры!
Зын-зын-зын, зын-зын-зын!..
Общак там будет!
Дын-дын-дын, дын-дын-дын!
Полномочия!
Дэу-дэу-дэу, дэу-дэу-дэу!
…
Наша цель – победить в КВН!
Песню скачал, шутка – огонь,
Кто не согласен, тот их не понял!
…
Хопс-попс, шутка зашла!
Это понятно как дважды два,
Мы горожане, мы победим,
Мы вам победу просто так не дадим!
…
Так что, ребята, давайте по факту,
Победа – она ведь не то что зарплата,
Дадите ее – мы счастливы будем,
Только с бюджета она не убудет!
Эй, чё там, вы кто такие?
Мы – прокуроры!
Дыш-дыш-дыш!..
...
Сегодня аудиозапись песни активно пересылают друг другу пользователи мессенджера Whatsapp. Вместе с музыкальным файлом распространяют и копию приказа Генерального прокурора №378 от 20 декабря 2017 года о наложении дисциплинарного взыскания. В документе указано, что содержание песни «подрывает авторитет и дискредитирует органы прокуратуры». В подтверждение строгой оценки приводится несуществующая цитата якобы из текста композиции: «Из текста песни следует, что прокуроры «ведут нескромный образ жизни, связывая свой излишний достаток и вседозволенность со службой в органах прокуратуры».
Отметив, что прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов расценил создание и распространение песни как нарушение Кодекса чести сотрудников учреждений и органов прокуратуры и привлек к дисциплинарной ответственности своих подчиненных, генпрокурор счел необходимым наказать и самого главного прокурора региона.
«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей прокурором области Сулейменовым Т.К. …выразившегося в необеспечении контроля за состоянием служебной дисциплины среди подчиненных», – отмечается в тексте приказа генерального прокурора Кайрата Кожамжарова. В итоге старшему советнику юстиции Сулейменову Тимуру Каирбековичу (который, кстати, приходится сыном экс-министру МВД страны Каирбеку Сулейменову) был объявлен выговор, а содержание приказа об этом доведено до сведения сотрудников системы органов прокуратуры.
К сожалению, в связи с тем, что информация о прокурорском песенном скандале стала известна в выходные дни, получить комментарий от представителей надзорного ведомства корреспондентам «Ферганы» пока не удалось.
Михаил Тимофеев