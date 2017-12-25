В Узбекистане отменили медсправки для прохождения автотехосмотра

Фото с сайта avtofactovic.ru

Гражданам Узбекистана больше не нужно предъявлять медицинскую справку о годности к вождению автомобиля при прохождении технического осмотра. Это требование отменено принятым постановлением правительства, в котором указывается, что целью данной меры является «коренное сокращение перечня информации и документов, истребуемых от граждан при оказании государственных услуг». Министерства и ведомства Узбекистана должны в течение месяца откорректировать все нормативно-правовые акты, чтобы они соответствовали новому постановлению.

Ранее «Фергана» сообщала, что в Узбекистане повысилась стоимость получения водительских прав. С октября водители получают права нового образца. Их стоимость – 105 тысяч сумов ($13). Это составляет 70 процентов от минимального размера заработной платы в стране. Такую же сумму необходимо отдать и за технический паспорт автомашины.

Водительские права нового образца аналогичны ID-картам, используемым в других странах. Они изготавливаются из пластика и содержат персональный идентификационный номер физического лица и специальную электронную метку (NFC Смарт-карт), позволяющую проводить бесконтактный обмен данными между устройствами. С введением новых удостоверений упразднены штрафные талоны. Вместо них правоохранительные органы переходят на электронную базу данных, куда заносятся правонарушения каждого водителя.

Чтобы получить новые права, водители должны предоставить паспорт, водительские права старого образца и талон о прохождении технического осмотра. Срок действия водительских удостоверений нового образца — 10 лет со дня выдачи.