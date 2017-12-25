Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером года в среднем весе
Геннадий Головкин, по мнению редакции портала, занял первое место, благодаря отличному, пусть и не победному бою с Саулем «Канело» Альваресом и победе над Даниэлем Джейкобсом. Казахстанский спортсмен поблагодарил портал в своем Твиттере.
Напомним, что бой между Головкиным и «Канело» Альваресом завершился вничью. В следующем году запланирован реванш. Промоутер Альвареса уже дал предварительное согласие.
Геннадий Головкин победил американца Даниэля Джейкобса в 12 раундовом противостоянии. Бой состоялся в марте этого года.