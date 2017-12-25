Кабмин Узбекистана отменил нотариальное заверение более 50 видов документов

Фото с сайта easyStempel.de

Государственные органы Узбекистана при оказании гражданам госуслуг теперь обязаны сами снимать копии с требуемых документов, представляемых физическими и юридическими лицами. Об этом говорится во вступившем в силу постановлении Кабинета министров республики «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью».

Это же решение Кабмина отменяет нотариальное заверение копий более 50-ти конкретных документов, указывает Norma.uz. В частности, не потребуется заверение дипломов об образовании; документов на жилье; свидетельств о рождении, браке, смерти; договоров, страховых полисов, свидетельств о регистрации и других видов документов. Упрощение порядка оформления документов избавит граждан от излишних финансовых и временных трат на посещение нотариальной конторы.

В постановлении отмечается, что «нотариально заверенные копии требуются только с тех документов, которые необходимы для действия за границей, утверждены или выданы органами иностранных государств, а также с документов, подлежащих проставлению апостиля и легализации». Обязанности по нотариальному заверению этих копий также возложены на госорганы, оригиналы документов возвращаются владельцам.

Напомним, с 1 января 2018 года все государственные нотариальные конторы в Узбекистане будут преобразованы в частные — действующие нотариусы должны получить лицензии на право занятия нотариальной деятельностью и зарегистрировать частные конторы в органах юстиции. Всех нотариусов обяжут стать членами Нотариальной палаты Узбекистана, которую также создадут как некоммерческую организацию.

Институт негосударственных нотариусов был упразднен предыдущим президентом Узбекистана Исламом Каримовым в мае 2010 года. Причинами указывались серьезные нарушения законов, злоупотребление и использование служебных полномочий в корыстных целях. После запрета частного нотариата резко возросла нагрузка на государственные нотариальные конторы, число которых на тот момент составляло 327. Вследствие чего выросло число случаев коррупции и вымогательства со стороны представителей государственного нотариата — за быстрое обслуживание клиентов вне очереди. Размер взяток в Ташкенте и Самарканде доходил до 100.000-150.000 сумов (примерно $47-70 по «черному» курсу на июнь 2010 года).