Жителям сносимых ради «Ташкент-Сити» махаллей Укчи и Олмазор предложили квартиры в новостройках

Жителям махаллей (кварталов) Укчи и Олмазор Шайхонтаурского района, которые сносят в рамках строительства делового центра «Ташкент-Сити» («Tashkent city»), предложили квартиры в новостройках. Об этом сообщает пресс-служба хокимията (администрации) столицы Узбекистана.



Проект «Ташкент-Сити». Фото с официальной страницы проекта в Фейсбуке



Для выселяемых из этих махаллей ташкентцев к июню 2018 года будет построен 21 многоэтажный дом на 1155 квартир в Яшнабадском районе. Столичные власти решили выделить каждой семье по 11,5 млн сумов ($1382) на оплату съемного жилья до завершения строительства новых домов. С не согласными арендовать квартиры хокимият работает по подбору равноценного жилья на вторичном рынке.

По итогам обхода Укчи и Олмазор в 2017 году установлено, что в них расположен 521 жилой дом, в которых прописано 2165 семей, из них 1138 живут там фактически (постоянно). Оставшиеся 1027 семей признаны «длительное время не проживающими на территории этих махаллей», вопрос компенсации для них будет решаться отдельно.



Дом в одной из расселяемых махаллей. Фото из альбома «Укчи и Алмазар махалля» со страницы «Ташкент строится» в Фейсбуке



К 22 декабря 96 семей согласились на денежную компенсацию для оплаты аренды жилья, 75 семей ее уже получили, 9 семьям по их желанию подобраны равноценные квартиры на вторичном рынке жилья. Фактически расселено 35 семей, полностью снесены 9 домостроений.

Ранее жители сносимых в Ташкенте махаллей жаловались на требования срочно выехать из своих домов под угрозой принудительного выселения. Подробнее об этом можно прочитать в материалах «Идите куда хотите». Проект «Ташкент-Сити» вытряхивает жителей из их домов» и «Жители столицы Узбекистана потребовали адекватно компенсировать снос жилья под строительство «Ташкент-сити».

«Ташкент-Сити» будет построен на площади 80 гектаров в центре узбекской столицы. Здесь появятся здания высотой до 40 этажей, жилые – до 12 этажей, отели, выставочные центры и парковые зоны. Возвести все это планируют в два этапа за четыре ближайших года. Стоимость проекта - $1 млрд.