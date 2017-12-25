Авиаинженеров для «Узбекистон хаво йуллари» будут готовить в Ташкенте

Туринский политехнический университет в Ташкенте откроет новую программу для студентов. По специальности «Авиакосмический инжиниринг» будущих бакалавров будут обучать техобслуживанию и ремонту авиатехники для национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари», говорится в постановлении правительства Узбекистана.



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Обучение по новой программе стартует уже в начале 2018 года, то есть со второго семестра текущего учебного года. В группу из 25 человек отберут третьекурсников факультета «Технология машиностроения». Программу для авиаинженеров в ближайшее время составят Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и Туринский политехнический университет в Италии.

«Узбекистон хаво йуллари» откроет свои производственные площадки для лабораторных работ и практики студентов политеха. Кроме того, университет и авиакомпания собираются вести совместные научные исследования.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2018 года НАК откроет курсы пилотов гражданской авиации для выпускников технических вузов. Их будут обучать по международным стандартам на базе учебно-тренировочного центра авиакомпании.

Раньше будущие специалисты «Узбекистон хаво йуллари» ездили за теоретическими знаниями в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, а в учебном центре в Ташкенте проходили практику.

Филиал Туринского политехнического университета открылся в Ташкенте в 2009 году. Университет готовит специалистов по четырем направлениям: технология машиностроения, энергетика, промышленно-гражданское строительство и архитектура и информационный технологии в промышленности. Обучение проводится на английском языке. Выпускники вуза получают итальянский диплом.

Отметим, что в своем первом послании парламенту президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о планах создать национальную космическую инфраструктуру наземного базирования и производственного назначения.