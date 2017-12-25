Желающих совершить хадж таджикистанцев проверят на финансовую состоятельность

Таджикские паломники. Фото с сайта ozodi.org

Комитет по делам религии (КДР) при правительстве Таджикистана во время рассмотрения заявок на совершение паломничества в Мекку отныне будет учитывать экономическое положение заявителей. Малоимущим гражданам, желающим отправиться в хадж, могут отказать в этом праве.

Решение об этом было принято на рабочем совещании у вице-премьера Азима Иброхима, который является также главой комиссии по организации хаджа. По словам чиновников, оно призвано не допустить ухудшения благосостояния малообепеченных семей, передает «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода»).

«Местные комиссии при отделах по делам религии теперь будут изучать экономическое положение каждого заявителя — есть ли у них возможность совершить хадж или нет. В прежние годы были случаи, когда люди влезали в долги, чтобы совершить паломничество и стать ходжи. Помню, была женщина, которая только похоронила своего сына, и она хотела продать квартиру, в которой жили невестка и трое внуков, лишь бы совершить паломничество», — сказал представитель КДР, отметив, что теперь работник Комитета получили официальные полномочия отказывать заявителям в совершении хаджа по экономическим причинам.

Однако многие в Таджикистане считают, что новое ограничение создаст коррупционную возможность для чиновников, ответственных за отбор кандидатов на совершение хаджа.

Отметим, что ранее власти Таджикистана уже ужесточали требования к паломникам. Так, в 2015 года власти запретили совершать хадж лицам, не достигшим 35 лет. Позже возрастная планка была поднята до 40 лет. Правительство обосновало это ограничение необходимостью отдать приоритет верующим старшего поколения, поскольку квота на совершение паломничества ограничена. Ежегодно для Таджикистана она составляет около 6200 человек. В этом году поездка в Мекку каждому паломнику обошлась примерно в 33 тысячи сомони ($3750).

В соседнем Узбекистане тоже пытаются регулировать вопрос отбора паломников. В начале декабря Духовным управлением мусульман (ДУМ) была издана новая фетва (решении), определившая требования к желающим отправиться в Мекку для совершения хаджа. В ней отмечено, что будущий паломник должен быть здоров, добродетелен и иметь достаточно средств как для совершения хаджа, так и для содержания домочадцев в период своего отсутствия. Кроме того, он должен быть авторитетной личностью в своей махалле (общине) и служить примером для окружающих. «При внесении имени кандидата в список паломников, отправляющихся в хадж, обратить внимание не только на его финансовое положение, но и на моральные качества. Он должен быть духовно развитым и выполнять остальные четыре столпа ислама», – сказано в документе.