В 2018 году в селах Узбекистана построят еще 15 тысяч типовых домов

В 2018 году в селах Узбекистана построят еще 15 тысяч домов по новым типовым проектам. Об этом сообщили на пресс-конференции компании «Кишлок курилиш инвест», передает «Подробно.Uz».



Типовые дома в Узбекистане. Фото «УзА»



Ранее в своем послании парламенту президент Шавкат Мирзиёев заявил, что сегодня 35-40 процентов домов, построенных по первым проектам, пустуют, поскольку из-за дороговизны их «в основном приобретали директора рынков и другие». «Поэтому для того, чтобы их могли приобрести простые люди, мы решили строить доступные дома. Ведь и у врачей, и у учителей также есть дети», - заметил президент.

Постановление о строительстве домов по обновленным проектам Мирзиеев издал в октябре 2016 года. По словам главного инженера инвестиционной компании «Кишлок курилиш инвест» Шухрата Рустамова, к 15 декабря 2017 года по новым проектам построили более 12 тысяч домов, и они оказались востребованы населением.

Стоимость новых домов и квартир не приводится. Ранее замдиректора компании «Кишлок курилиш инвест» Джахонгир Иброхимов сообщал, что в 2016 году средняя стоимость трех-пятикомнатных типовых домов составляла 175-214 млн сумов ($28,2 тысячи - $34,5 тысячи сумов по курсу черного рынка), а в новых проектах заложена средняя стоимость от 85 до 170 млн сумов ($13,7 тысячи - $27,4 тысячи).

Государственная программа развития жилищного строительства в сельской местности стартовала в 2009 году и была рассчитана на шесть лет. За 2009−2016 годы на 1308 жилмассивах построили 69.557 домов общей площадью 9,573 миллиона квадратных метров.

В первые годы стоимость домов ежегодно росла: если в 2009 году коттедж предлагался за 60 млн сумов ($40 тысяч), то в 2013-м его стоимость достигла 140 млн ($65,1 тысячи). Поняв, что такие дома не востребованы населением, а давление на него не очень результативно, власти решили удешевить жилье за счет оптимизации площади жилых и хозяйственных помещений, земельных участков, а также использования новых видов стройматериалов и льготных условий для застройщиков и покупателей.

Дома строят трех типов: двух- и трехэтажные многоквартирные (2- и 3- комнатные) жилые дома с надворными постройками и благоустроенными дворами; одноэтажные 2-х- и 3-х-комнатные жилые дома с надворными постройками, размещенные на двух сотках земли; двухэтажные 4-х-комнатные сблокированные жилые дома с надворными постройками, размещенные на 4 сотках земли.

На приобретение такого жилья можно попытаться взять ипотеку в таких банках, как АКБ «Кишлок курилиш банк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности, АКИБ «Ипотека банк», АК «Народный банк», АКБ «Асака банк» и АКБ «Узпромстройбанк». Ипотечные кредиты предоставляются сроком до 15 лет, первые пять можно платить по ставке 7% годовых, в оставшийся период – не более ставки рефинансирования (сейчас 14%), размер первоначального взноса составляет от 15%. Заявитель должен быть совершеннолетним гражданином Узбекистана, нуждающимся в жилье и имеющим постоянную прописку в сельской местности.

Подробнее о том, что собой представляют типовые дома, построенные в сельской местности Узбекистана, и как население принуждали их приобретать, можно прочитать в материалах «Узбекистан: «Золотые» дома никому не нужны», «Узбекистан: Пинком в новый дом», «Узбекистан: В 2015-2016 годах построят еще 25 тысяч ненужных сельчанам домов».