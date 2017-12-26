ИГ атаковало комплекс управления по безопасности в Кабуле

Афганские военные. Фото с сайта khaama.com

(запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ)

Ответственность за атаку в Кабуле, в результате которой погибли, по меньшей мере, 6 человек и пятеро были ранены, взяло на себя так называемое «Исламское государство», сообщает информагентство Reuters

Боевик-смертник подорвал себя сегодня утром возле комплекса зданий Национального управления по безопасности Афганистана. Смертник пешком подошел к комплексу, когда туда подходили сотрудники силового ведомства. Из шести погибших, по данным афганского агентства Pajhwok, лишь двое работали в управлении по безопасности. В том же районе, где произошел взрыв, расположены посольство США и представительство НАТО.

Позже медийная группа «Амак», являющаяся информационной структурой ИГ, распространила заявление, что именно эта террористическая организация стоит за атакой.

Специальный представитель российского президента, директор департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в минувшие выходные заявил в интервью РИА Новости о значительном увеличении количества боевиков ИГ в Афганистане. «Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГИЛ в Афганистане… За последнее время «Исламское государство» существенно нарастило свою мощь в стране. По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших опыт в Сирии и Ираке боевиков», — сказал дипломат. Он обратил особое внимание, что боевики этой группировки концентрируются, в основном, на севере страны — в приграничных с Туркменистаном и Таджикистаном районах.

Однако афганское министерство обороны опровергло данные Кабулова о численности боевиков ИГ. «Число боевиков «Исламского государства» в Афганистане исчисляется не тысячами, а несколькими сотнями. Вначале, возможно, их было около 6-7 тысяч. Из этого количества одна тысяча была убита. Другие ранены либо задержаны. То, что заявил Замир Кабулов, ничто иное, как его личное заявление», — сказал пресс-секретарь оборонного ведомства Давлат Вазири в беседе с «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода»).

В то же время власти северной афганской провинции Джаузджан признали, что на их территории находятся тренировочные лагеря террористов. Причем, в лагерях были замечены даже 10-летние дети. Террористы контролируют, среди прочих, уезд Дарзаб, где занимаются добычей драгоценных металлов и камней. Они беспрепятственно перемещаются по провинции. Среди них есть выходцы из бывших советских республик, а так же европейцы.