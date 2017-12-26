Назарбаев утвердил новый налоговый кодекс Казахстана

Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый Налоговый кодекс республики, сообщает сайт главы государства. Одновременно президент подписал закон, который приводит некоторые нормативные акты в соответствие с новым кодексом.

Идеология нового налогового кодекса направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, заявлял ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Все неясности будут толковаться в пользу плательщика. Например, штрафы и пени не будут действовать, если налогоплательщик следовал инструкциям налогового органа, которые потом изменились. Для того, чтобы бизнес был осведомлен о всех изменениях, поправки в налоговое законодательство будут вноситься одним законом.

Кодекс, как рассчитывают власти, поможет развиваться малому и среднему бизнесу. Одной из мер их поддержки является новый фиксированный вычет доходов для малого и среднего бизнеса. Для многих предпринимателей упрощенный режим налогообложения обходится дорого, а общеустановленный слишком сложный, поэтому они уводят часть доходов в тень. А теперь, им предлагают альтернативный режим, который разрешает вычесть 30% доходов без подтверждения - так они снизят налоговое бремя и останутся в рамках закона.

Для стимулирования электронной торговли интернет-продавцы на пять лет освобождаются от подоходного налога. Кроме того отменяется ряд сборов: за проведение аукционов, за пользование судоходными водными путями, за продажу лотерейных билетов, импорт почтовых марок.

Также новый кодекс повышает размер госпошлины за получение загранпаспорта в два раза с 9.076 тенге ($27) до 19.249 тенге ($58). Еще одно изменение предусматривает отмену пошлины за регистрацию по месту жительства.Эта услуга стоила 226,9 тенге ($0,7).

В феврале 2017 года Назарбаев раскритиковал прежний Налоговый кодекс, заявив, что «кто-то создал его с вражеской целью». По его мнению, необходимость разбираться в запутанном законодательстве отвлекает предпринимателей от работы. Президент поручил правительству сделать кодекс максимально простым и доступным.