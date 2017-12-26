26 Декабрь 2017

- Лекторий - Ислам Каримов - Политика - Экономика - Миграция  - История - Права человека - Религия - Спорт - Культура и искусство  - Хлопок


Новости Центральной Азии

Назарбаев утвердил новый налоговый кодекс Казахстана

Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый Налоговый кодекс республики, сообщает сайт главы государства. Одновременно президент подписал закон, который приводит некоторые нормативные акты в соответствие с новым кодексом.

Идеология нового налогового кодекса направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, заявлял ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Все неясности будут толковаться в пользу плательщика. Например, штрафы и пени не будут действовать, если налогоплательщик следовал инструкциям налогового органа, которые потом изменились. Для того, чтобы бизнес был осведомлен о всех изменениях, поправки в налоговое законодательство будут вноситься одним законом.

Кодекс, как рассчитывают власти, поможет развиваться малому и среднему бизнесу. Одной из мер их поддержки является новый фиксированный вычет доходов для малого и среднего бизнеса. Для многих предпринимателей упрощенный режим налогообложения обходится дорого, а общеустановленный слишком сложный, поэтому они уводят часть доходов в тень. А теперь, им предлагают альтернативный режим, который разрешает вычесть 30% доходов без подтверждения - так они снизят налоговое бремя и останутся в рамках закона.

Для стимулирования электронной торговли интернет-продавцы на пять лет освобождаются от подоходного налога. Кроме того отменяется ряд сборов: за проведение аукционов, за пользование судоходными водными путями, за продажу лотерейных билетов, импорт почтовых марок.

Также новый кодекс повышает размер госпошлины за получение загранпаспорта в два раза с 9.076 тенге ($27) до 19.249 тенге ($58). Еще одно изменение предусматривает отмену пошлины за регистрацию по месту жительства.Эта услуга стоила 226,9 тенге ($0,7).

В феврале 2017 года Назарбаев раскритиковал прежний Налоговый кодекс, заявив, что «кто-то создал его с вражеской целью». По его мнению, необходимость разбираться в запутанном законодательстве отвлекает предпринимателей от работы. Президент поручил правительству сделать кодекс максимально простым и доступным.

Международное информационное агентство«Фергана»

Оставить комментарий (0)

РЕКЛАМА


Статистика, рейтинги


Яндекс цитирования