Фируза Шарипова из Казахстана сразится за титул чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver

На «Алматы-Арене» 30 декабря состоится вечер единоборств, приуроченный к бою казахстанки Фирузы Шариповой и бельгийки Джемиллы «Питбуль» Гонтарюк. На кону в этом боксёрском поединке будут стоять титулы чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе. Об этом сообщает издание Vesti.kz.



Фируза Шарипова



Организаторами планируется проведение еще нескольких титульных схваток с участием представителей Казахстана. Ержан Залилов сразится за титул WBC International, Али Ахмедов постарается защитить титул чемпиона мира WBC среди молодежи, а Айдын Ельжанов поборется со спарринг-партнером Фирузы Шариповой Сергеем Дудинским за титул WBC CISBB Silver и WFA (World Fighting Assotiation).

Также в вечере примут участие спортсмены из бойцовского клуба «Alash Pride»: Миролим «Тигр» Мирзайдинов (3-0-0), Узбекистан – Бахтияр «Туркпен» Несипбек (3-1-0), Казахстан; Кенан «Спартак» Джафарли (5-2-0), Азербайджан – Асу «Зульфикар» Алмабаев (5-2-0), Казахстан; Юлия «Разрушительница» Куценко (1-2-0), Россия – Замзагуль «Бопай» Файзолланова (3-1-0), Казахстан; Азирет Жамшитбек уулу (3-1-0), Кыргызстан, Бишкек – Нурсултан «Султан» Касымханов (2-1-0), Казахстан; Константин Линник (6-4-0), Украина – Махир «Стальная нога» Мамедов (12-1-0), Казахстан.

Фируза Шарипова – чемпионка мира в лёгкой весовой категории WIBA, WBU. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата Азии (2012). На чемпионатах Казахстана завоевала два «золота» (2012, 2013), «серебро» (2014) и «бронзу» (2016).