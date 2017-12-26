Планировавшего взорвать статую Ленина вербовщика ИГИЛ осудили в Таджикистане на 20 лет

Умар Мирзоев, фото Fontanka.Ru

Суд Хатлонской области Таджикистана приговорил основателя местной ячейки Исламского государства (запрещенная в РФ террористическая организация) 26-летнего Умара Мирзоева к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода) со ссылкой на источник в Хатлонском областном суде.

Умарова признали виновным в терроризме, организации экстремистского сообщества, наемничестве, привлечении граждан в преступную организацию и призывам к свержению конституционного строя в Таджикистане. На суде подсудимый отверг обвинения в планировании терактов в Таджикистане, отметил источник «Озоди».

По версии следствия, в 2015 году Умаров завербовал в Тольятти четырех мигрантов из Таджикистана и направил их на родину для совершения терактов. Они должны были взорвать здания ОВД и Госкомитета нацбезопасности Хуросонского района, памятник Ленину в Кулябе и монумент «Месяц и звезда» в селе Фахробда. На месте уничтоженных памятников должны планировалось установить флаги ИГ. В ноябре 2016 года все четверо членов ячейки были задержаны.

В декабре 2016 года СМИ сообщали о суде в Хатлонской области над четырьмя членами ИГ, планировавшими теракты в Хуросонском районе и Кулябе. Очевидно, речь идет об одной и той же группе. В суде все четверо признали свою вину и были приговорены к срокам от 12 до 15 лет. На суде они сообщили, что за совершение терактов им обещали на всех выплатить 800 тысяч рублей.

Умаров был задержан сотрудниками Интерпола в ноябре 2016 года в петербургском аэропорту Пулково при попытке улететь в Самару.

Власти Таджикистана ранее сообщали, что 1150 граждан республики в последние годы отправились в Сирию и Ирак с целью примкнуть к ИГ. Не менее 300 из них погибли во время боевых действий. В то же время эксперты американской аналитической компании Soufan Group называли цифру в 1300 таджикистанцев, воевавших на стороне ИГ в Сирии и Ираке. Еще, по их данным, около 3 тысяч граждан республики, пытавшихся примкнуть к экстремистам, были задержаны в Турции.