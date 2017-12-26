Президент Федерации футбола Узбекистана пообещал новые отставки тренеров

Умид Ахмаджонов

Президент Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) Умид Ахмаджонов в интервью порталу Gazeta.uz поделился своим мнением о лишенном лицензии тренере «Нефтчи» Вадиме Абрамове и пригрозил, что решение по указанному специалисту – это только начало большой кампании.

«У Вадима Абрамова старое советское мышление, которое отстало от современного футбола. Думаю, узбекскому футболу такие люди не нужны. Он хочет 16 команд, так как его команда «Нефтчи» (15-е место по итогам сезона) при новом формате опускается в Про-лигу. Там он работать не хочет», – заявил Ахмаджонов.

Также президент ФФУ отметил, что тренеры, не желающие соответствовать требованиям времени, должны уступить место молодым. По словам чиновника, у него нет никакого желания прислушиваться к «таким как Абрамов». Дискалификация тренера «Нефтчи», сообщил Ахмаджонов, лишь начало в череде разоблачений и отборе лицензий.

О бывшем тренере сборной Самвеле Бабаяне Ахмаджонов выразился также довольно резко: «Почему Бабаян постоянно выпускал на поле Игоря Сергеева? Единственная цель – продать его за рубеж. У таких тренеров лишь мысли о продаже игроков с целью заработать».

Вспомнил Ахмаджонов и о нововведении в узбекистанском футболе – нормативах. «Наши игроки приходят на тренировку в 17:00, максимум час тренируются, а дальше один идет в чайхану, другой – в кафе на день рождения. Приходят домой в полночь, ложатся спать в 3−4 часа ночи. Просыпаются в 12 дня. Никакого режима! – возмутился президент ФФУ, – Футболисты начали сдавать тесты. Результаты очень плохие. Судьи показывают лучше результаты, чем наши футболисты».

Ранее сообщалось, что Вадима Абрамова за критику ФФУ в части введения федерацией тестирования игроков отстранили от работы в чемпионатах Узбекистана.

Умид Ахмаджонов находится на посту президента ФФУ с 12 сентября этого года. В своей карьере он занимал должности вице-президента футбольного клуба «Пахтакор», вице-президента Национального олимпийского комитета и заместителя председателя Национальной паралимпийской ассоциации.