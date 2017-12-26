Власти Казахстана решили запретить пластиковые пакеты

Власти Казахстана намерены поэтапно ввести в стране запрет на использование пластиковых пакетов. Об этом сообщил в своем блоге министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По словам министра, власти изучили международный опыт ограничения использования пластиковых пакетов и решили, что в Казахстане запрет на пакеты можно ввести в два этапа. Сначала будет запрещена бесплатная выдача пакетов, а затем и продажа.

Сейчас эту инициативу анализируют местные исполнительные органы, Казахстанская ассоциация по управлению отходами KazWaste и Национальная палата предпринимателей «Атамекен». По словам Касымбека, местные органы в целом поддержали идею, но считают необходимым поиск альтернативных решений.

В KazWaste считают, что запретить надо лишь бесплатную раздачу пакетов. По мнению экспертов ассоциации, полностью отказаться от пакетов нельзя, так как они обеспечивают соблюдение гигиены. Кроме того, в отрасли по производству полиэтиленовой тары занято большое количество жителей Казахстана. В палате «Атамекен» также заявили, что отказ от пакетов может привести к росту безработицы. Поэтому, полагают эксперты, одновременно необходимо стимулировать производство альтернативной упаковки — бумажных пакетов, биоразлагаемой тары.

Полный или частичный запрет на распространение пластиковых пакетов, опасных для экологии, действует во многих странах мира или отдельных городах. Впервые полный запрет на производство и продажу пакетов ввели в 2002 году в Бангладеш. Это решение было принято из-за регулярных наводнений — пакеты с конца 1980-х годов засоряли дренажные системы в стране. Самый жесткий запрет был введен в августе 2017 года в Кении. Там производители, продавцы и даже покупатели пакетов могут быть заключены в тюрьму на срок до четырех лет или уплатить штраф в размере до $40 тыс. На постсоветском пространстве запрет пакетов летом 2017 года ввела Молдавия. В России эта тема активно обсуждается экологами, но пока не получила поддержки властей. В то же время в странах Западной Европы с пакетами чаще всего борются косвенно, путем специальных экологических налогов.