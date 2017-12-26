В Ташкенте за месяц задержали четверых израильтян с боеприпасами
Имя израильтянина, задержанного 25 декабря, пока не называется. Сообщается лишь, что он пытался незаконно провезти в страну обойму с патронами. Представитель израильского посольства уже встретился с задержанным и старается ускорить его освобождение.
Подробнее известно об инциденте, произошедшем 13 декабря. Тогда в аэропорту Ташкента был задержан 19-летний военнослужащий Нагораи Мадар, летевший с отцом и двумя братьями в Таиланд с пересадкой в Узбекистане. В багаже Мадара нашли гильзу от патрона. В итоге его родственники полетели в Таиланд, а сам он был выпущен из камеры лишь после баллистической экспертизы. Мадара обязали покинуть Узбекистан — что он мог сделать только с помощью своего обратного билета. В итоге ему пришлось прожить шесть суток в аэропорту, откуда его не выпускали. Местные представители движения «Хабад» привезли юноше сухой паек, одеяло и подушку.
«Девятый канал» отмечает, что забытые в армейских рюкзаках патроны и обоймы — не такая уж редкость для израильтян, проходивших военную службу. Они часто забывают тщательно проверить свои старые рюкзаки, прежде чем отправиться в путешествие по миру. Тем не менее, израильские журналисты полагают, что даже с учетом этого факта задержание четверых туристов за месяц именно в аэропорту Ташкента выглядит слишком странным совпадением. Высказывается мнение, что у молодых израильтян мог появиться «экстремальный спорт» — прилететь в Ташкент с боеприпасами и испытать острые ощущения.