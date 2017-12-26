От жителей одного из районов Туркмении потребовали доплату за газ

Болдумсаз

Жителей района Болдумсаз Дашогузской области Туркменистана обязали заплатить по 160 манатов ($45,7) за новые квитанции на оплату газоснабжения в 2018 году. Об этом 25 декабря сообщило радио «Азатлык».

По словам жителей района, обратившихся к журналистам, новые квитанции должны приобрести даже те, у кого еще не закончились старые. «Тем семьям, которые еще не приобрели книжки, сообщили, что с нового года им отключат газоснабжение», — рассказал один из собеседников радиостанции.

«Азатлык» отмечает, что Дашогузская область — одна из самых неблагополучных в Туркмении, там низок уровень доходов населения и высок уровень безработицы. В преддверии нового года новость о перспективе лишиться газа стала для многих жителей Болдумсаза неприятным сюрпризом.

Жители района подчеркивают, что недавно их всех заставили сменить счетчики электричества, хотя старые приборы работали нормально. Льготы на оплату газа, электричества и воды в 2017 году в Туркменистане были отменены. При этом в зимних условиях газ и электричество приходится использовать для отопления. В семьях, которые недоедают из-за нищеты, вопрос обогрева стоит даже более жестко, потому что от голода люди становятся чувствительны к холоду.

Получить комментарии властей района Болдумсаз и Дашогузской области журналистам не удалось. Государственная пресса эту проблему также не освещает.