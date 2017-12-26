В Ташкенте задержали многолетних поставщиков тухлого мяса на рынки

В Ташкенте задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которая десять лет поставляла на рынки и производителям колбасных изделий зараженное мясо из Кашкадарьинской области. Сюжет об этом был показан в телепрограмме «Ахборот 24», сообщает «Газета.Uz».



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Выявлением и установлением членов ОПГ занимались Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана и Служба национальной безопасности (СНБ). По их данным, ОПГ возглавлял уроженец Кашкадарьи, который жил в Янгиюльском районе Ташкентской области. Установив связи с мясниками, перекупщиками и ветеринарами в Кашкадарье, члены ОПГ узнавали от них о фактах падежа либо предсмертном состоянии скота. За информацию о каждом случае платили по 15-50 тысяч сумов ($1,8-$6).

Купив бракованные туши по цене 10-15 тысяч сумов за 1 кг, оформляли на них фиктивные документы через своих людей в ветеринарной службе и отправляли в Ташкент. Но прежде чем поставить на прилавки столицы, туши обрабатывали и разделывали в подпольных цехах в Зангиатинском и Ташкентском районах столичной области, после чего продавали по 25-30 тысяч сумов за кг. Таким мясом снабжали торговые точки нескольких районов узбекской столицы, в том числе действовавших на рынке «Эски-Джува», и предприятия «Asl Ta’m Sifati», «Сомсахона ЧП Муминов Хусан Хурсанджонович», мясные прилавки «Файзиев», «Косимов», «Чоршанбиев Одил».

Ежедневно ОПГ поставляло по три-четыре испорченные туши. В месяц продавали от 5 до 15 тонн протухшего или зараженного мяса.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

За последний месяц это уже второй «мясной скандал» в Ташкенте. В начале декабря Генпрокуратура сообщила об обнаружении в продукции столичного мясного цеха «Шаршара» ослиного мяса.