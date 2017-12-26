В Узбекистане УЗИ в первом триместре беременности стало обязательным

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В Узбекистане введено массовое дородовое ультразвуковое обследование женщин в первые три месяца беременности. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 25 декабря о государственной программе раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей.

Программа рассчитана на 2018-2022 годы. Она также предусматривает поэтапное внедрение биохимического обследования на генетические синдромы у беременных группы риска, диагностику хромосомных синдромов у плода и детей раннего возраста, массовое обследование новорожденных современными методами и так далее. На реализацию программы выделят около $31 млн и 90 млн сумов, всего - $42 млн.

С 2013 по 2017 год в Узбекистане обследование прошли свыше 2,1 миллиона беременных, у 65 тысяч из них беременность была прервана из-за выявления врожденных пороков развития плода. Дородовое обследование в скрининг-центрах прошли более 1,1 миллиона беременных, из них у более 210 тысяч выявлены патологиями беременности. В целом дородовое обследование беременных позволило предотвратить рождение свыше 21 тысячи детей с врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями, показатель рождения таких детей снизился по сравнению с 2000 годом в 1,8 раза.

В августе 2017 года Мирзиёев в своем распоряжении отмечал, что «принимаемые меры по раннему выявлению и предупреждению врожденных и наследственных заболеваний не дают ожидаемого результата. Перинатальные скрининговые обследования новорожденных не обеспечивают своевременное выявление врожденных аномалий и последующее предупреждение инвалидности». В комментарии к документу говорилось, что в стране скрининговые обследования проходят менее 40% беременных. В результате несвоевременного выявления заболеваний в 2016 году с врожденными аномалиями родились 3568 детей.

По данным Госкомитета по статистике, всего в 2016 году в Узбекистане родилось 726,2 тысячи детей, в возрасте до года умерли 7,8 тысячи.