В Казахстане ввели трехдневные суды и снизили сроки задержания до 48 часов

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В Казахстане ввели поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, призванные облегчить судопроизводство и усилить защиту прав граждан. Соответствующий закон 25 декабря опубликован в электронной банке правовых актов Казахстана.

Чтобы упростить судебный процесс и сделать его экономичнее вводится приказное производство. Оно предусматривает рассмотрение судьей дел по уголовным проступкам (ранее это были административные правонарушения) и преступлениям небольшой тяжести в срок до трех суток. Применяется такое производство, когда человек признает свою вину, основное наказание предусматривает штраф, а участники сторон согласны на рассмотрение дела без их вызова в суд. Досудебное производство по таким делам не может превышать пяти суток.

У приказного производства есть ограничения. Его не применяют, если совершивший правонарушение заболел психическим расстройством, если правонарушение совершил несовершеннолетний или когда могут применяться дополнительные наказания, например, конфискация имущества, лишение звания, запрет на занятие определенной деятельностью, выдворение за пределы государства.

В сентябре председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин, объясняя необходимость устранения избыточных процедурных правил, приводил следующую статистику: в первом полугодии в производстве судов республики находилось 10.549 дел об уголовных проступках. Это более чем одна треть всех уголовных дел. При этом каждое 12-е дело рассматривалось на трех и более судебных заседаниях, каждое из которых в среднем длилось от получаса до полутора часов. Также, по его данным, во многих странах доля дел, рассматриваемых в обычном, а не упрощенном производстве, очень мала, например, в Америке это всего лишь 5%.

Помимо этого, согласно новой редакции кодекса, срок задержания казахстанцев без санкции суда сократится с 72 до 48 часов. Несовершеннолетних граждан при этом теперь нельзя задерживать больше 24 часов. Если за указанное время суд не санкционирует задержание, человека обязаны отпустить.

Исключения составляют случаи, когда в законе прямо прописано, что человека можно задерживать на 72 часа (но не более). В частности, это возможно, если задержанного подозревают в особо тяжком, экстремистском, террористическом или связанном с оборотом наркотиков преступлении или участии в преступной группе.

Содержать под стражей и заключать под домашний арест кодекс позволяет только с санкции суда. При этом у задержанного есть право обжаловать решение. Кроме того, только по разрешению суда допускается принудительно отправлять не содержащихся под стражей граждан на медицинскую или психиатрическую экспертизу.

Поправки в кодекс инициировала Генпрокуратура после того, как ее деятельность раскритиковал президент Нурсултан Назарбаев. Он осудил практику, в рамках которой дело заводят по одному факту, а не найдя доказательств, начинают «копать везде». Теперь следственные органы вправе собирать доказательства по уголовным правонарушениям, по которым начато досудебное расследование. Также обновленный кодекс лишает прокуратуру права проводить негласные следственные действия (прослушку, видеонаблюдение) без санкции суда.