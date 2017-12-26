Вратарь Антон Коченков отказался от сборной Киргизии ради московского «Локомотива»

Антон Коченков. Фото с сайта smkbr.net

Уроженец Бишкека, вратарь московского «Локомотива» Антон Коченков, скорее всего, никогда не сыграет за футбольную сборную Киргизии. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию «Спорт-Экспресс».

«Если честно, мне не представляется возможным выступать за сборную Киргизии из-за отсутствия гражданства. Да, я там родился, но у меня нет паспорта. А главное, если бы его получил, стал бы легионером в российском чемпионате – а он у меня в приоритете», - поделился с корреспондентом Коченков.

Ранее тренер национальной команды Киргизии Александр Крестинин говорил, что у Коченкова два паспорта (российский и киргизский), и тренер призовет вратаря в ряды сборной, если Киргизия пробьется на Кубок Азии 2019.

Следует отметить, что воспитанник футбольной школы «Алга» Антон Коченков защищал цвета Киргизии на Олимпийских играх среди стран СНГ в 2002 году.

Также вратарь выступал в российских клубах «Нижний Новгород», «Волга», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовия», «Томь», «Краснодар». Сейчас играет в московском «Локомотиве». В этом сезоне за основной состав команды Коченков провел 7 матчей и пропустил 5 мячей.