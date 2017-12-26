Переживший пытки турецкий бизнесмен предостерег от инвестиций в Узбекистан

Иностранцам не стоит безоглядно верить обещаниям нового руководства Узбекистана и спешить вкладывать в эту страну свои средства. Такую мысль в интервью «Би-би-си» высказал турецкий бизнесмен Вахид Гунеш - бывший глава торгового центра «Туркуаз» (Turkuaz) в Ташкенте.



Кадр из интервью Вахида Гунеша «Би-би-си»



Он заметил, что несмотря на гарантии защиты иностранных инвестиций, обещанных президентом Шавкатом Мирзиёевым, мало кто инвестирует в Узбекистан.

«Есть такое известное выражение в Узбекистане: «Все будет хорошо». Мы тоже думаем, что будет хорошо, потому что сменилось руководство [Узбекистана]. Слышим хорошие новости. Даем положительные отзывы тем, кто обращается к нам за советом. Но одно дело говорить, другое - как все обстоит на практике. Много хорошего говорится, но на практике многое осталось прежним. Есть серьезные проблемы, которые еще остались с тех времен», - заявил Вахид Гунеш.

По его мнению, «внутри этой системы есть люди и ведомства, которые препятствуют реформам и преобразованиям». Он не поверит в серьезные изменения в Узбекистане, «пока не будут устранены эти препятствия, пока не будет полного перехода к рыночной экономике».

Гунеш напомнил, что несколько лет назад узбекские власти отобрали у него бизнес. «В свое время против нас в Узбекистане велась серьезная кампания по дискредитации. Покусились на наш бизнес, конфисковали наше имущество. И до сих пор никто не извинился перед нами», - сообщил бизнесмен.

Гунеш вел свое дело в Узбекистане 7 лет, руководя крупнейшим в Ташкенте турецким торговым центром «Туркуаз». 2 марта 2011 года торговый центр неожиданно был закрыт. Накануне здание было окружено милиционерами, прибывшими сюда на нескольких автобусах. Торговля остановилась, но сотни работников супермаркета оставались внутри здания в течение всего дня. Вероятно, с ними проводили какие-то следственные действия. 3 марта милиционеры привели к зданию около 300 наемных работников, велев им вынести все товары.



Вывеска торгового центра «Туркуаз». Кадр из интервью «Би-би-си»



Вахид Гунеш был взят под стражу и девять с половиной месяцев провел в следственном изоляторе СНБ Юнусабадского района Ташкента. Суд признал виновным его и еще семь предпринимателей в уклонении от уплаты налогов и «содействии развитию теневой экономики». Бизнесменов осудили, сразу же амнистировали и выдворили из Узбекистана, а их имущество конфисковали.

В апреле 2012 года Гунеш заявил, что настоящей причиной его ареста было желание узбекских властей отобрать его успешный бизнес, который оценивался в $60 млн. Показания были выбиты у него под пытками. «Нас сильно пытали электрошоком. Мы видели людей, убитых под пытками, у некоторых были раздроблены головы, руки, тела», - рассказывал бизнесмен.

По возвращении на родину ему пришлось восстанавливать свое подорванное в результате пыток здоровье в клинике. В 2012 году Гунеш подал в суд иск против властей Узбекистана по факту применения к нему пыток и с требованием вернуть конфискованную собственность.

«Сегодня ходят разговоры о том, что «Туркуаз» снова откроется. Я в курсе этих слухов. Но они еще далеки от истины. К сожалению. Надеюсь, в будущем это произойдет», - сказал Гунеш в интервью «Би-би-си».

По данным МИДа Турции, в Узбекистане действуют 519 предприятий с турецким капиталом, по сведениям узбекской стороны – 441. Инвестиции турецких фирм в Узбекистан превысили $1 млрд.

Подробнее об инвестиционном климате в Узбекистане при Исламе Каримове и Шавкате Мирзиёеве можно почитать в материалах «Потеря времени, бизнеса и личной свободы, или Что ждет иностранных инвесторов в Узбекистане», «Валютные схемы по-узбекски. Многолетняя история финансового вопроса», «Экономист из Узбекистана: Никакой «узбекской модели экономики» не существует» и других материалов рубрик «Экономика» и «Гульнара Каримова».