Двум самым крупным банкам Таджикистана спишут долги по налогам

Здание «Точиксодиротбанка» в Душанбе. Фото с сайта vostoknews.org

Для выведения из кризиса двух крупнейших банков Таджикистана — «Агроинвестбанка» и «Точиксодиротбанка» — правительство республики создало специальную рабочую группу. Новую структуру, как сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода»), возглавил глава парламентского комитета по финансам и экономике Шариф Рахимзода.

Источник радиостанции, знакомый с ситуацией, рассказал, что найти средства для спасения банков в бюджете не получится, поэтому разрабатываются альтернативные пути. «Одним из возможных вариантов, представленных правительством является списание задолженности по налогам этих двух банков перед бюджетом. Таким образом можно решить часть проблем в этом направлении», - отметил источник.

Банковский кризис в Таджикистане начался в 2015 году. У четырех коммерческих банков, «Точиксодиротбанка», «Агроинвестбанка», а также «Тоджпромбанка» и «Фононбанка» возникли серьезные задолженности перед вкладчиками и партнерами. В декабре 2016 года правительство выделило около 3 млрд 850 млн сомони (более $430 млн) для улучшения ситуации.

В июне 2017 года представители «Точиксодиротбанка» заявляли, что кредитное учреждение преодолело кризис и с первого квартала 2017 года вышло на прибыль. По их словам, для того, чтобы вернуть деньги клиентам банк продал свои объекты недвижимости и транспортные средства.

Вместе с тем в декабре 2017 года президент Эмомали Рахмон поручил правительству в кратчайшие сроки подготовить план по оздоровлению «Точиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка». Он отметил, что в 2017 году объем выданных банками кредитов по сравнению с 2016 годом снизился на 4%, а сбережения кредитных организаций уменьшились на 5%. Одной из причин кризиса банковской системы президент назвал «безответственности руководителей» пострадавших финансовых структур.

«Точиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» — самые крупные банки Таджикистана. Их уставной капитал, по данным Нацбанка, составляет 2,6 и 1,4 миллиарда сомони соответственно ($297 и $165 миллионов). На 31 июля 2017 года министерство финансов Таджикистана контролировало 85,9% «Точиксодиротбанка» и 87,3% «Агроинвестбанка».