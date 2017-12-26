ГКНБ Киргизии заинтересовали снимки телеведущего в нацистской форме

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии проверяет снимки с новогоднего корпоратива сотрудников телерадиокомпании КТРК, на которых ведущий канала Канат Абазбеков запечатлен в нацистской форме. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу комитета. По окончании проверки фотографиям будет дана юридическая оценка.



Телеведущий в нацистской форме. Фото с сайта Kloop.Kg



Отметим, что КТРК является крупнейшей телерадиовещательной корпорацией Кыргызстана. Ее генеральный директор Илим Карыпбеков ранее сообщил, что телеведущего попросили сыграть фашистского офицера в «небольшом юмористическом номере» на корпоративе, для чего он ненадолго надел нацистскую форму. «Форму он одел только для этого номера, во время которого с ним и сфотографировались. Все остальное время он был в выходной одежде. Это тоже самое, если бы в съёмочной площадке, где снимают фильм про войну сфотографировать актера в немецкой форме и облить его грязью», – написал глава телерадиокомпании на своей странице в Фейсбуке (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. «Ферганы»).

Сам телеведущий (в публикациях ряда СМИ и на странице в Фейсбуке, на которую многие из них ссылаются, указано, что его зовут Канат Какишев) сообщил Kaktus несколько иную версию. Он сказал, что на корпоративе ставили сценки с историческими персонажами, и что он не смог найти другого костюма. «Кто-то пришел в костюме Наполеона, кто-то в образе османского султана Сулеймана. По программе я должен был спеть песню "Пусть всегда будет солнце" на немецком языке, так как я раньше сам изучал немецкий. И в конце я должен был сорвать свастику и выбросить ее, тем самым отказываясь от войны. К сожалению, я не нашел другого костюма. Здесь нет и не подразумевалось никакой политики», – отметил он.

Снимки ведущего в нацистской форме появились в Фейсбуке 25 декабря и вызвали шквал возмущенных комментариев – многие пользователи увидели в них неуважение к собственной истории и требовали привлечь журналиста к ответственности. В Киргизии запрет на демонстрацию нацистской символики и атрибутики прописан в законе №150 «О противодействии экстремистской деятельности».

Скандалы с использованием в костюмах публичных лиц фашистской символики ранее вспыхивали неоднократно. Один из самых громких произошел в 2005 году, когда британский принц Гарри явился на частную костюмированную вечеринку в форме солдата армии генерала Роммеля, причем на рукаве у него была повязка с изображением свастики.