Бывший физрук «Пахтакора» возглавил один из старейших футбольных клубов Узбекистана

Андрей Шипилов. Фото с сайта championat.asia

Бывший тренер «Пахтакора» по физической подготовке Андрей Шипилов возглавил один из старейших футбольных клубов Узбекистана — бекабадский «Металлург». Об этом, со ссылкой на генерального директора «Пахтакора» Дмитрия Адисмана, сообщает Sports.uz.

На посту главного тренера бекабадского клуба Шипилов заменит Рустама Мирсадыкова, на днях подавшего заявление об отставке. По итогам прошлого сезона «Металлург», основанный еще в 1945 году как «Бекабад», занял 10 место в чемпионате и дошел до стадии 1/8 Кубка страны.

С уходом главного тренера «Пахтакора» Самвела Бабаяна в сборную страны в 2015 году Андрей Шипилов должен был возглавить «хлопкоробов» при том условии, что ташкентский клуб не найдет денег на иностранного специалиста. В итоге тренером назначили россиянина Александра Григоряна, а Шипилов вошел в состав тренерского штаба национальной команды под управлением Бабаяна.

Андрей Шипилов воспитанник футбольной школы «Пахтакора», полузащитник, большую часть игровой карьеры провел в клубе «Андижан». В тренерском штабе «Пахтакора» находился с 2007 года, с перерывами на обучение для получения тренерской лицензии PRO (2013/14) и на работу в сборной Узбекистана (2015/17).

Следует отметить, что по новым правилам, утвержденным национальной федерацией, футболисты, которые выступают в чемпионате Узбекистана, обязаны сдавать нормативы по физической подготовке. На сегодняшний день более ста спортсменов из пяти команд высшей лиги со сдачей нормативов не справились.