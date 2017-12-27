МВД России открыло представительство в Узбекистане

В Узбекистане открылось представительство министерства внутренних дел России. Об этом, как передает «Спутник» , сообщил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов. Представительство разместилось в Ташкенте.

Ожидается, что россияне займутся налаживанием сотрудничества в сфере миграции с властями республики, программой переселения в Россию соотечественников в Узбекистане и разработкой совместных нормативных документов.

Ранее сообщалось, что в апреле 2017 года Россия и Узбекистан заключили соглашение о взаимном учреждении компетентных органов в сфере миграции. С российской стороны это только представительство МВД, а от Узбекистана – еще и представительство министерства труда. В мае стороны обсудили в Ташкенте состояние и перспективы взаимодействия по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией и в розыскной деятельности.

Возможность обменяться миграционными офисами Россия и Узбекистан предусмотрели в соглашениях, подписанных еще в 2007 году: документы касались защиты прав трудовых мигрантов и борьбы с незаконной миграцией.

Взаимный обмен представительствами – не единственная мера, принятая властями России и Узбекистана для регулирования миграции. В том же апреле 2017 года страны заключили еще одно соглашение: оно регламентирует набор и привлечение узбекистанцев на временную работу в РФ. В рамках этого соглашения 26 декабря Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана зарегистрировалось на портале «Работа в России» и получило доступ к списку российских работодателей.

По данным МВД РФ, в России с января по ноябрь 2017 года на миграционный учет было поставлено более 3,1 млн граждан Узбекистана.