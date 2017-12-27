Нужна помощь детям: Химиотерапия помогает Журабеку из Узбекистана справиться с раком — собираем на ее оплату

Журабек Жураев

Журабеку Жураеву из, для которого мы вместе с Благотворительным фондом (БФ) «Гольфстрим» объявляли сбор средств на химиотерапию, все еще нужна наша поддержка. До Нового года в Онкоцентр имени Блохина нужно внести оплату за очередной курс химии (напомним, у 15-летнего подростка остеосаркома — злокачественная опухоль костной ткани правой руки).

Сейчас Журабек находится в больнице. Недавно он стал участником курсов по программированию в рамках проекта «Нескучные занятия», запущенного фондом «Гольфстрим». Как мы уже рассказывали, Журабек мечтает стать программистом.

«Мой брат познакомился с учителем. Он в восторге и очень надеется, что его мечты сбудутся. По его словам, он сейчас изучает язык программирования Python и с головой погрузился в это дело, благодаря чему лучше себя чувствует, несмотря на химиотерапию. Он знает, что ваш фонд и все, кто помогает в сборе на лечение, предоставили ему возможность приблизиться к его мечте, и безмерно благодарен», — написала в «Гольфстрим» сестра Журабека Сарвина.



Журабек даже в больничной палате изучает премудрости компьютерного программирования



На оплату очередного курса химии для Журабека необходимы 300 тысяч рублей — огромные деньги для родителей мальчика, которые уже потратили на спасение сына все, что у них было. В канун Нового года каждый из нас может сделать свой, пусть небольшой, но очень важный подарок Журабеку, перечислив посильную сумму на его счет одним из следующих способов:

- on-line по банковской карте с сайта фонда

- PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru — для перевода в валюте.

- Реквизиты для перевода в валюте через иностранный банк — http://www.golfstreamfond.ru/if-you-can-help

- Яндекс кошелек – 41001967430981

Терминалы самообслуживания, расположенные в общедоступных местах, магазинах и торговых центрах, позволяют пополнить счет в системе «Яндекс.Деньги» наличными на любую сумму и с невысокой комиссией. Большинство терминалов работает круглосуточно.

- WebMoney:

R254643446884 – рубли

Z235187948249 – доллары



- RBK - RU455393563

- отправьте SMS сообщение на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 100 (где 100 – любая сумма, какую захотите пожертвовать), только для жителей России.

- Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»:

ИНН 5017998033

КПП 771401001

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775

Корр. Счет: 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Журабеку Жураеву. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

- перечислить средства можно с помощью «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно войти на сайт или в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и ввести ИНН БФ «Гольфстрим» 5017998033.

- Также можно передать или перевести наличными: моментальный денежный перевод по системам «Золотая корона», Contact, Unistream, Western Union и так далее: Россия, Москва, Зайцевой Наталье Петровне, тел. +7-903-267-94-11 (телефон и Viber). С дальнейшим зачислением на счет фонда.

Контакты Благотворительного фонда «Гольфстрим»: Тел. +7-495-648-90-52, +7-962-941-96-62.

Сайт: http://www.golfstreamfond.ru/

Адрес: 129090, Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.1

Благодарим за ваши добрые сердца!

«Пройдет сто лет, и не будет иметь никакого значения, сколько у меня было денег, в каком доме я жил, какая у меня была машина… Но мир может стать иным из-за того, что я был важен в жизни одного ребенка» (Ричард Бах).