В узбекском Коканде мать ученика сломала педагогу ключицу

Школа в Узбекистане

Мать одной из учениц начальных классов школы №7 города Коканда Ферганской области, толкнув учительницу, причинила ей перелом ключицы. Об этом на днях сообщило издание Sof со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно журналистам, инцидент произошел 15 декабря. Матери ученицы не понравилось, что учительница пересадила девочку отдельно от одноклассников. Решив, что это унижает ребенка, мать устроила скандал во время урока. Когда она толкнула учительницу, та сильно ударилась об угол.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у потерпевшей перелом ключицы и сотрясение мозга. Педагога доставили в местный центр экстренной медицинской помощи. Работники центра уведомили об инциденте правоохранительные органы.

Это не первое сообщение об избиении узбекских педагогов за последнее время. В частности, 1 декабря житель Узбекистана Вячеслав Шариев рассказал в группе Facebook «Реформы Ш. М. Мирзиёева в Узбекистане», что 30 октября от рук матери ученицы пострадала его дочь Диана Шариева. По словам Шариева, его дочь преподает музыку в школе 264 Сергелийского района. На одном из уроков она проверяла домашние задания, и одна девочка оказалась не готова. Учительница попросила у девочки дневник, но та в агрессивной форме отказалась его дать. Тогда педагог отвела девочку в кабинет директора, куда вызвали ее родителей, а сама вернулась в класс и продолжила вести урок. К концу занятия в школу пришла мать девочки — Ксения Нормирзаева (Веселова). Отец учительницы утверждает, что женщина громко ругалась матом, а когда Диана Шариева сделала ей замечание — она ударила ее в лицо.