В Москве мигранта из Киргизии обвинили в разработке оружия массового поражения

В Москве по обвинению в разработке оружия массового поражения и участии в террористической организации арестовали уроженца Киргизии Хайроллу Абдухалилова. Об этом 26 декабря сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского районного суда Екатерину Краснову.

По словам Красновой, суд еще 7 декабря санкционировал арест Абдухалилова до 6 февраля. Однако до сих пор СМИ не было об этом известно. Подробности уголовного дела не появились в прессе до сих пор. Остается неизвестным, в причастности к какой террористической группе обвиняют Абдухалилова и какое именно оружие он разрабатывал.

Журналисты выяснили лишь, что расследованием дела занимается ФСБ РФ.

Согласно ст. 355 УК РФ, в России запрещено разрабатывать, покупать или продавать оружие химического, биологического, токсинного действия, а также другие виды оружия массового поражения, запрещенные международными договорами. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.