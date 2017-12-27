Арестованного узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева заставили отказаться от адвоката

Бобомурод Абдуллаев

Служба национальной безопасности Узбекистана заставила арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева отказаться от услуг адвоката. Об этом «Фергане» 26 декабря сообщил председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов.

Адвокат Сергей Майоров рассказал правозащитникам, что 26 декабря следователь Александр Веселов пригласил его на беседу. В кабинет следователя привели Абдуллаева, который заявил, что отказывается от услуг Майорова. Следователь подчеркнул, что Абдуллаев делает это по собственному желанию: написал соответствующее заявление 16 декабря. Адвокат спросил, почему ему сообщают об этом только через десять дней. Веселов ответил, что следствие было занято другими делами.

Майоров потребовал, чтобы Веселов оставил его с подзащитным наедине. Следователь в ответ потребовал назвать номер статьи в УПК, где говорится о таком праве. Затем он спросил Абдуллаева, хочет ли тот остаться наедине с адвокатом. Арестованный ответил отказом. Майоров заявил, что УПК не предусматривает необходимости согласия подзащитного на такое свидание. Тем не менее, разговор продолжился в присутствии следователя.

Адвокату показали заявление подзащитного, в котором говорится, что впредь он намерен пользоваться услугами государственного адвоката Шахзода Шарипова. Устно Абдуллаев пояснил, что ему не понравилось, что Майоров неверно передал его слова Сурату Икрамову. Журналисту показали статью Икрамова, в которой говорится, что Абдуллаев признал вину только по эпизоду, связанному с публикацией статьи «Ответ миротворцам». На самом деле он признал вину по всем статьям, опубликованным по требованию Мухаммада Салиха (живущего в изгнании известного оппозиционера, председателя Народного движения Узбекистана). Журналист подчеркнул, что здесь тоже была допущена неточность — статьи публиковались именно по требованию, а не по просьбе Салиха, как говорится в статьях Икрамова.

Абдуллаев находится под арестом с 1 октября. Изначально его интересы представлял государственный адвокат Шарипов. Готовность защищать журналиста высказала известный независимый адвокат Муножат Парпиева, но жена арестованного без объяснения причин отказалась от ее услуг. Высказывалось мнение, что она приняла это решение под давлением.

Наконец мать журналиста пожаловалась правозащитникам, что Шарипов ни разу не встретился с подзащитным, ничего не смог ей рассказать о ходе расследования, и в конце концов фактически признал свою несостоятельность, заявив — «если даже наймете пятьдесят адвокатов, их не пустят ни на следствие, ни в суд». Тем не менее, 300 тысяч сумов за свои услуги Шарипов взял.

После этого и был нанят Майоров. 14 декабря, то есть за два дня до «отказа от его услуг», ему удалось впервые встретиться с подзащитным. Они побеседовали в течение получаса. Журналист рассказал о своей позиции по делу, а также подчеркнул, что к нему не применяли насилия.

Все сообщения о ташкентском журналисте Бобомуроде Абдуллаеве, находящемся под следствием с октября 2017 года, можно прочитать в специальной рубрике fergananews.com/news/bobomurod.