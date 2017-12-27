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Населению Узбекистана впервые предложили участвовать в IPO и SPO. То есть - приобрести акции предприятий, которые размещены на бирже в первый раз (IPO) или продаются другими акционерами (SPO). Об этом 27 декабря сообщил Госкомконкуренции (Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и содействию конкуренции).

На продажу выставлены акции трех заводов – стекольного «Кварц», механического «Кукон механика заводи» (оба - Ферганская область) вино-водочного «Шахрисабз вино-арок» (Кашкадарьинская область). Продажей акций первых двух предприятий занимается Национальный банк внешнеэкономической деятельности, третьего – акционерный коммерческий банк «Асака».

Диапазон цен на акции АО «Кварц» определен в 3000-9100 сумов ($0,37-$1,13) за одну штуку. Населению в ходе IPO предложено 4,57 млн штук на 7,84 млрд сумов (около $1 млн), что равняется 10% от уставного капитала АО. Сбор заявок на покупку акций истекает 3 апреля 2018 года.

Владельцами акций заводов «Шахрисабз вино-арок» и «Кукон механика заводи» являются соответственно Госкомконкуренции и АО «Узнефтегазмаш». Стоимость и количество их акций, выставленных на SPO, не сообщается.

Желающим купить акции указанных предприятий предлагается подать заявку через любого профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию инвестиционного посредника, а также коммерческого банка и страховщика, предлагающих услуги на фондовом рынке. За информацией об инвестиционных посредниках Госкомконкуренции рекомендует обратиться на сайты Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг и Республиканской фондовой биржи «Тошкент».

Акция - это ценная бумага, дающая своему владельцу право участвовать в управлении компанией и получать часть ее прибыли. Заработать на акциях можно, получив дивиденды или доход от разницы между ценами покупки и продажи этих ценных бумаг.

IPO (Initial Public Offering) – первое размещение какой-либо компанией своих акций на фондовой бирже, после чего они доступны для приобретения широкому кругу инвесторов, включая население и иностранцев. IPO позволяет привлечь в компанию дополнительные средства, его итоги влияют на размер уставного капитала АО.

SPO (Secondary Public Offering) – публичное размещение акций, которые уже имеют владельцев. На размер уставного капитала компании SPO не влияет, но позволяет ее акциям свободно обращаться на рынке ценных бумаг.