«Шакалы» и «ишаки» обошлись андижанскому хокиму в $650 штрафа

Дильмурод Рахматуллаев. Фото Kun.uz

Суд оштрафовал хокима (главу администрации) Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (5 млн сумов или около $650) за оскорбление учителей. Об этом сообщает генпрокуратура республики

Надзорный орган проверил информацию о том, что Рахматуллаев обзывал работников сферы образования нецензурными словами, и признала его виновным. Сообщение с записью речи хокима 21 ноября опубликовал «Озодлик» (узбекская служба радио «Свобода»).

На собрании, прошедшем 16 октября, глава Андижана назвал директоров местных колледжей и академических лицеев «шакалами», «тварями», «ишаками» и «скотинами». Чиновника возмутило, что они якобы отправили недостаточно людей на сбор хлопка. Именно на этот инцидент ссылается генпрокуратура в сообщении о наложенном на Рахматуллаева штрафе.

Однако это не единственный случай конфликтного поведения хокима. На собрании в городской администрации 18 ноября, где также обсуждался сбор хлопка, Рахматуллаев назвал «шакалами, старухами и нечистью» двух активисток, среди которых оказалась 64-летняя учительница. Чиновнику не понравилось, что женщины разговаривают между собой, и он выгнал их с собрания. «Твари, тут я говорю о том, что они не вывели на хлопок сотрудников школ и детсадов. Харам, харам, тварь, а они тут сидят и обсуждают меня!», - приводит его слова «Озодлик».

Истории о чиновниках, которые унижают или бьют подчиненных, не редкость для Узбекистана. Так, в сентябре появилось видео, как глава Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржон Эгамбердиев избивал выстроившихся в ряд директоров школ – тоже за недостаточный сбор хлопка.

Во время правительственного совещания 15 ноября президент страны Шавкат Мирзиёев коснулся этой проблемы и раскритиковал чиновников на местах. Президент заявил, что матерящиеся и дерущиеся чиновники действуют против политики государства. Выступая перед парламентом 22 декабря, президент снова напомнил об ответственности региональных руководителей.