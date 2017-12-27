В Казахстане ограничат просмотр ТВ для детей и проверят компьютерные игры

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил в первом чтении закон о защите детей от вредной информации и поправки к нему. Об этом сообщает Tengrinews. Закон, подготовленный в апреле 2017 года, вводит возрастные категории, ограничивающие распространение информации.

Для всех несовершеннолетних полностью запрещены материалы, пропагандирующие суицид и призывающие к антиобщественным действиям, содержащие мат, сцены секса и сексуального насилия. Такую продукцию необходимо маркировать знаком «18+» либо предварять трансляцию текстовым предупреждением «запрещено для детей».

Несовершеннолетних детей также разделили на возрастные категории. Например, детям до 6 лет можно показывать оправданные сюжетом эпизодические сцены насилия, только если в конце добро торжествует над злом, а жестокость осуждается. Изображения или описания катастроф и аварий без описания их последствий, которые могут напугать детей, попали в категорию «12+». Детям с 14 лет можно давать информацию про наркотики и алкоголь при условии, что их употребление порицается.

По телевидению запрещенную информацию из категории «18+» вовсе нельзя показывать в период с 6 до 10 вечера. Исключение составляют новостные и общественно-политические телепрограммы, трансляции в прямом эфире и реклама. За нарушение правил маркировки законом предусмотрено предупреждение, а при повторном нарушении в течение года – штраф от 20 месячных расчетных показателей (МРП) для физлиц до 200 МРП для крупных компаний (МРП в 2017 году составляет 2269 тенге, т.е. около $7). При этом интернет-ресурсам позволено маркировать материалы на добровольной основе.

Также закон дает возможность проводить экспертизу информационных продуктов. Производители и распространители информации, а также любые другие лица могут обратиться в аккредитованные экспертные организации, чтобы те проверили, к какой возрастной категории относится информация. Экспертиза коснется и компьютерных игр.

Закон о защите детей от вредной информации обсуждают в Казахстане с 2012 года. В 2015 году его уже одобрял парламент, но отклонил Конституционный суд, согласно вердикту которого положения закона были прописаны недостаточно четко и могли повлечь нарушение конституции.

В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал похожий закон, вводящий возрастную маркировку для всей информационной продукции, распространяемой на территории страны. Документ запрещает порнографию, мат, призывы к самоубийству и самоповреждению, отрицание семейных ценностей и пропаганду алкоголя, табака, наркотиков и азартных игр. Закон вступит в силу в марте 2018 года.