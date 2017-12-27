Нацбанк Таджикистана опроверг создание рабочей группы по спасению кризисных банков

Здание Нацбанка Таджикистана

Национальный банк Таджикистана отрицает, что правительство создало рабочую группу по оздоровлению двух крупнейших банков страны — «Агроинвестбанка» и «Точиксодиротбанка», сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Накануне, 26 декабря, «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода») сообщило со ссылкой на свой источник, что один из вариантов помощи банкам, который рассматривает рабочая группа, предусматривает списание их налоговой задолженности перед бюджетом. Рабочую группу, по данным радиостанции, возглавил глава парламентского комитета по финансам и экономике Шариф Рахимзода. Сегодня заметка о рабочей группе с сайта радио удалена

Как заявили в банке, НБТ как «компетентный орган, контролирующий деятельность финансовых организаций, был бы оповещен о создании такой рабочей группы». Также НТБ попросил СМИ сообщать информацию, опираясь только на официальные источники, и пригрозил, что в будущем намерен обращаться в суд, чтобы выявить альтернативные источники, на которые ссылаются медиа.

Трудности у «Точиксодиротбанка» начались в 2015 году, когда банк не смог погасить задолженность перед клиентами. В декабре 2016 года правительство выделило около 3 млрд 850 млн сомони (более $430 млн) для улучшения ситуации в «Точиксодиротбанке» и трех других крупных банках. В июне 2017 года представители «Точиксодиротбанка» заявляли, что кредитное учреждение преодолело кризис и с первого квартала 2017 года вышло на прибыль.

Однако в декабре 2017 года президент Эмомали Рахмон поручил правительству в кратчайшие сроки подготовить план по оздоровлению двух находящихся в кризисе системообразующих банков страны.

«Точиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» — самые крупные банки Таджикистана. Их уставной капитал, по данным Нацбанка, составляет 2,6 и 1,4 миллиарда сомони соответственно ($297 и $165 миллионов).