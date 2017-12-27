Для развода верующим мужчинам в Турции стало достаточно назвать жену сестрой

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Управление по делам религии (Диянет) Турции радикально упростило процедуру развода для верующих мужчин. Теперь, как пишет Hurriyet Daily News , для расторжения брака мужчине достаточно назвать свою жену матерью или сестрой.

«Если муж говорит жене, что воспринимает ее как мать или сестру, то такой брак будет считаться расторгнутым. При этом, если прежде супруги не были разведены, они могут снова сочетаться браком», - цитирует издание фетву Диянета.

В начале декабря Диянет выпустило еще одну фетву, регулирующую бракоразводный процесс верующих. Согласно исламскому праву, муж должен трижды сказать жене слово talak («развод» по-арабски), чтобы брак считался расторгнутым. По новой фетве теперь достаточно прислать жене это слово по электронной почте, факсу или смс. Однако жена должна убедиться, что сообщение отправил именно ее муж.

Управление по делам религии появилось в Турции в 1924 году. Это государственная организация, которая занимается религиозным просвещением, обучает имамов и управляет мечетями. Изначально предполагалось, что Диянет должно следить, чтобы религия не противоречила светскому устройству Турции. Критики отмечают, что с приходом в 2002 году к власти Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана Диянет начало активно продвигать в общество религиозные нормы.

С 2011 года турецкий муфтият активно выпускает фетвы в ответ на вопросы, поступающие на сайт управления от верующих. Помимо упомянутых фетв о разводе только в ноябре-декабре 2017 года Диянет признал неуместным с точки зрения ислама покупать биткоины, слушать «аморальную музыку» и работать в местах, где продают алкоголь (за исключением случаев, когда нет другого способа заработать на жизнь). Несмотря на то, что Диянет – это госорган, силы закона его решения не имеют.

Поскольку Турция – светское государство, официально семейную жизнь там регулирует гражданское право. Однако в октябре 2017 года парламент Турции принял закон, разрешающий муфтиям сочетать людей браком. Правозащитники назвали эту меру откатом к шариату, который ухудшит положение женщин и повысит риск выдачи замуж несовершеннолетних.