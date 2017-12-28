«Согдиана» рассталась с главным автором триумфа Узбекистана на Азиаде-1994

Игорь Шквырин. Фото с сайта fcmashal.uz

Новым главным тренером джизакской «Согдианы» назначен Александр Мочинов. На этом посту Мочинов сменил Игоря Шквырина. Об этом сообщает официальный сайт джизакского клуба.

Игорь Шквырин возглавил «Согдиану» в середине прошлого сезона, команда под его руководством заняла итоговое 13-е место в чемпионате. Ранее Шквырин на протяжении восьми сезонов тренировал «Алмалык» (2008-2016), до этого работал главным тренером «Кызылкума» (2005-2007). Будучи футболистом, воспитанник ташкентского «Локомотива» выступал за «Янгиер», «Пахтакор», «Карпаты», «Днепр»; долгое время провел в чемпионате Израиля (1992-1997), где играл, в том числе, под управлением знаменитого тренера Авраама Гранта. В 1995 году Шквырина арендовал малазийский клуб, где он стал лучшим бомбардиром, также в 1999-2001 годах защищал цвета индийских команд. В 1994 году Игорь Шквырин в составе сборной Узбекистана выиграл Азиатские игры, став лучшим бомбардиром турнира.

Александр Мочинов играл за «Насаф», «Согдиану», «Академию», «Металлург», «Навбахор», «Шуртан», а также за казахстанские «Тараз» и «Ордыбасы». На тренерском поприще Мочинов работал с дублем «Бунедкора», ташкентскими «Актепа» и «Ободом», «Бухарой». В марте этого года возглавил молодежную сборной Узбекистана U-19, но не вывел ее на чемпионат Азии 2018, проиграв в решающем матче национальной команде Таджикистана.

Следует отметить, что это не первая смена тренера в чемпионате Узбекистана на этой неделе. Накануне стало известно, что бывший тренер «Пахтакора» по физподготовке Андрей Шипилов возглавил «Металлург», расставшийся с Рустамом Мирсадыковым.