Экстрадированный в Узбекистан продавец из Стамбула получил 15 лет за финансирование сирийских боевиков

Копия паспорта Авазова. Фото Ozodlik

Каршинский районный суд приговорил гражданина Узбекистана Эркина Авазова, высланного на родину турецкими властями, к 15 годам тюрьмы за поддержку боевиков в Сирии. Об этом сообщает «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода). Суд признал Авазова виновным в хранении экстремистской литературы, финансировании терроризма, контрабанде и посягательстве на конституционный строй в Узбекистане. Подсудимый на суде согласился со всеми предъявленными ему обвинениями.

Однако друзья 38-летнего Авазова усомнились в справедливости приговора. Их удивило заявление прокурора о том, что Авазов оказывал финансовую поддержку сирийским боевикам, так как они знали, что у их друга были финансовые трудности: в частности, он был вынужден брать деньги в долг, чтобы оплатить аренду жилья.

Авазов с женой покинули Узбекистан в 2013 году. Сначала семья жила в России, а через год перебралась в Турцию. По словам жены осужденного, правоохранительные органы Узбекистана заинтересовались Авазовым только после того, как он покинул родину. В Стамбуле мужчина работал продавцом и был задержан в ходе антитеррористического рейда.

Как рассказала радиостанции супруга Авазова, оставшаяся в Турции с 2 детьми, местное представительство ООН дало им статус беженца. Тем не менее Авазов вместе с другим узбекистанцем Абдуллой Эрматовым 22 июня 2017 года был тайно экстрадирован в Узбекистан.

Авазов и Эрматов – не первые узбекистанцы, которых Турция выдворяет на родину. После теракта в Ташкенте в 1999 году Турция также экстрагировала подозреваемых. Один из высланных, Зайниддин Аскаров, в 2010 году скончался в тюрьме. «Исламское движение Узбекистана», которое официальный Ташкент обвиняет в причастности к теракту, тогда заявило, что Аскаров был «казнен» в заключении.

Ранее сообщалось, что Турция готовит экстрадицию еще одного гражданина Узбекистана – Бахриддина Худойназарова. Он был задержан в турецком городе Газиантеп как «лицо, представляющее опасность для государства» где он с 2008 года жил с женой и двумя детьми. Его отец, Наим Худойназаров написал открытое письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой не экстрадировать сына в Узбекистан. Отец задержанного заявил, что на родине против его сына сфабрикованы дела по религиозным мотивам и в случае возвращения Худойназарова могут подвергнуть пыткам или даже убить.