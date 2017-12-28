Смена президента Киргизии не спасла телеканал «Сентябрь» от закрытия

Верховный суд Киргизии оставил в силе решение Первомайского районного суда Бишкека о закрытии оппозиционного телеканала «Сентябрь». Об этом 27 декабря сообщило издание Kloop.

«В августе нам дали возможность обжаловать решение в Верховном суде в течение трех месяцев. Мы ждали смены руководства в стране для подачи жалобы, но ничего не получилось», — прокомментировала решение суда основательница телеканала Кайыргуль Урумканова.

Первомайский суд принял решение о закрытии «Сентября» 22 августа, удовлетворив иск Генпрокуратуры Киргизии. В прокуратуре пояснили, что годом ранее в эфире телеканала с таким же названием транслировались экстремистские материалы. По словам представителей телеканала, их не вызывали в суд повесткой — утром 22 августа некто позвонил в прямой эфир одной из передач и потребовал явиться на заседание. Канал не успел нанять юристов, однако разбирательство началось и завершилось немедленно.

Недовольство прокуратуры вызвало выступление бывшего главы Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова. Он заявил в прямом эфире, что на открытии школы в Араване играл гимн Узбекистана, а также обвинил братьев Сооронбая и Асылбека Жээнбековых в присвоении $3 млн., выделенных на стабилизацию ситуации в стране после революции 2010 года.

Представители «Сентября» подчеркивают, что не являются надлежащим ответчиком по иску — телеканал, в эфире которого транслировались признанные экстремистскими материалы, был ликвидирован. Новым «Сентябрем» владело другое юридическое лицо. Также представители телеканала указывают, что даже если бы их вина в трансляции экстремистских материалов была доказана — им должны были вынести предупреждение и заставить удалить сохранившиеся копии материала, а не закрывать канал.

Эту позицию поддерживает киргизский омбудсмен Кубат Оторбаев. Он заявил, что решение суда чрезмерно сурово и телеканалу можно было просто вынести предупреждение.

Канал «Сентябрь», связанный с оппозиционером Омурбеком Текебаевым, вещал в Киргизии с 1 апреля 2016 года. Именно в 2016 году начался конфликт лидера партии «Ата-Мекен» Текебаева с Алмазбеком Атамбаевым, который с 2011 года по ноябрь 2017 года занимал должность президента. Текебаев сначала подверг критике планы Атамбаева по внесению поправок в Конституцию, а затем стал одним из самых активных критиков деятельности президента в целом. 16 августа 2017 года Текебаева приговорили к восьми годам колонии и конфискации имущества за получение взятки. Сам оппозиционер считает свое дело политическим.