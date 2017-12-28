Глава МИД Китая рассказал о планах нормализации отношений Афганистана и Пакистана

Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о договоренностях, достигнутых на встрече с коллегами из Афганистана и Пакистана. Об этом во вторник сообщило РИА Новости.

Встреча министров иностранных дел была организована в Пекине по инициативе властей Китая. По словам Ван И, глава МИД Пакистана Ходжа Мухаммед Асиф в ходе переговоров предложил главе МИД Афганистана Салахуддину Раббани план действий по нормализации двусторонних отношений. В частности, предлагается акцентировать внимание на контроле приграничной деятельности, на возвращении афганских беженцев, на обмене разведывательными данными для борьбы с терроризмом.

Китайская сторона предложила организовать пять специальных рабочих групп, которые будут на постоянной основе заниматься вопросами политики, экономики, вооруженных сил, разведки и проблемами беженцев. Асиф заявил, что будет с нетерпением ждать начала деятельности этих групп.

Раббани подтвердил готовность к сотрудничеству и подчеркнул: «Перед нами стоят комплексные вызовы, ни одна страна не в силах преодолеть их в одиночку».

Афганистан и Пакистан давно находятся в напряженных отношениях — в частности, из-за споров о границе. В 1947 году правительство Афганистана выступило против принятия Пакистана в ООН. Через несколько месяцев оно изменило свое решение, но отношения двух стран остались неровными. Между ними регулярно происходят приграничные вооруженные конфликты. Вопрос сотрудничества с Пакистаном стал особенно актуальным для Афганистана после вывода американских войск в 2014 году. От налаживания этих отношений во многом зависит стабильность во всем центральноазиатском регионе.