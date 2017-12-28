Главное информагентство Узбекистана обвинило Рустама Азимова в регулярном обмане президента

Элла Острогожская и Рустам Азимов

Главное информагентство Узбекистана «УзА» выступило с разоблачением бывшей высокопоставленной чиновницы Минфина, которая в сговоре с экс-главой министерства давала президенту ложные сведения о финансовом состоянии страны.

Элла Острогожская многие годы работала начальником Главного управления государственного бюджета Министерства финансов, которое с 2005 по 2016 годы возглавлял Рустам Азимов. Как заявляет «УзА», «эта чиновница, возомнившая себя всесильной, стремилась фальсифицировать бюджетные показатели», ежегодно «искусственно приостанавливала все виды расходов по бюджетным организациям, в том числе необходимые выплаты по продовольствию, лекарственным средствам, другие выплаты. Стало обычным делом, когда, сговорившись с бывшим министром, они давали ложные сведения главе государства». Кроме того, «Э.Острогожская вместе с бывшим министром и бывшим начальником отдела кадров начали оказывать давление и на заместителей министра. Снижали по должности тех, кто был не угоден или даже увольняли их».

Публикация «УзА» об Острогожской появилась после того, как имя бывшей чиновницы прозвучало из уст Шавката Мирзиёева 22 декабря во время выступления с посланием парламенту Узбекистана. Заявив, что «больше 20 лет мы из-за "умных" людей Минфина давали неправильные показатели народу», президент дал действующему министру финансов Джамшиду Кучкарову 10 дней на то, чтобы «избавиться от старых болезней» и провести чистку кадров. В итоге уже к 27 декабря из системы Минфина было уволено 562 человека.

Отметим, что Рустам Азимов считался одним из главных претендентов на пост президента Узбекистана, но в выборах в качестве кандидата не участвовал. В декабре 2016 года его освободили от должности министра финансов и назначили заместителем премьер-министра, а в июне 2017-го отправили руководить компанией «Узбекинвест». В должности министра финансов Азимова сменил Батыр Ходжаев, но в ноябре его назначили главой Минэкономики, а пост руководителя Минфина занял Джамшид Кучкаров.